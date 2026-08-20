НБУ требует увольнения главы наблюдательного совета Сенс Банка Сегодня 13:12 — Фондовый рынок

Комитет НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков принял решение о несоответствии председателя наблюдательного совета Сенса банка Николая Гладышенко установленным законодательством требованиям относительно независимости.

Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный в facebook

Это значит, что Николай Гладышенко не может быть членом наблюдательного совета, а его полномочия должны быть прекращены. Речь идет именно о прекращении, а не отстранении.

НБУ также выдвинул акционеру банка соответствующее требование безотлагательно принять меры для прекращения полномочий Николая Гладышенко как члена наблюдательного совета и избрания нового члена наблюдательного совета.

Национальный банк также открыл административное производство по оценке коллективной непригодности наблюдательного совета банка.

Обнародованные материалы дают основания полагать, что самоустранение Николая Гладышенко носило только формальный характер и фактически он продолжал влиять на деятельность банка. Неспособность наблюдательного совета надлежащим образом отреагировать на эту ситуацию ставит под сомнение способность ее членов обеспечивать надлежащий контроль за деятельностью банка и эффективно выполнять возложенные на них функции.

По результатам этого административного производства будут определены последствия, которые будут касаться всего состава наблюдательного совета.

Национальный банк будет исследовать все вновь открывшиеся факты и сотрудничать с правоохранительными органами.

Как сообщали Українські Новини, 6 мая 2026 года председатель Наблюдательного совета АО «Сенс Банк» Николай Гладышенко подал заявление об отстранении от исполнения полномочий председателя Наблюдательного совета АО «Сенс Банк» по собственной инициативе на период, необходимый для выяснения всех обстоятельств в рамках негативной информации о банке, распространенной в меде.

Перед этим депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявил о масштабной коррупционной схеме вокруг «Сенс Банка».

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