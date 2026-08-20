LG запустила крупнейший завод по производству батарей для электромобилей Сегодня 22:35 — Фондовый рынок

Компания LG Energy Solutions объявила об официальном начале производства аккумуляторов для электромобилей на своем новом заводе в Лансинге, штат Мичиган.

Этот завод будет играть важную роль в поставке аккумуляторов и модулей для электромобилей ключевых продуктов некоторых известных автомобильных брендов.

В завод было инвестировано более 2 миллиардов долларов, и сейчас на нем работает 900 человек. На максимальной мощности завод трудоустроит 1700 человек и будет производить до 35 ГВт*ч продукции в год.

Одним из самых заметных клиентов этого завода является Toyota. LG будет производить аккумуляторные модули для будущего полностью электрического трехрядного Toyota Highlander. Эти элементы будут доставлены на завод в Джорджтауне, штат Кентукки, свидетельствующий о значительных инвестициях в американскую цепь поставок электромобилей.

Но завод не только производит элементы и аккумуляторы NMC. LG также будет создавать более дешевые литий-железо-фосфатные (LFP) элементы для систем накопления энергии.

Похоже, что завод в Лансинге достаточно хорошо обеспечен на будущее. Хотя медленнее, чем ожидалось, продажи автомобилей на платформе Ultium и отмена платформы электромобилей Honda, несомненно, помешали совместным заводам LG, способность сосредоточиться на решениях по накоплению энергии стала спасительной соломинкой.

Autogeek По материалам:

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