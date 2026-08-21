Amazon расширит доставку дронами Сегодня 07:22 — Фондовый рынок

Компания Amazon в среду объявила о расширении своей службы доставки дронами, которая до конца года охватит сотни городов и поселков США, увеличив свою зону покрытия, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Расширение происходит более чем через десять лет после того, как основатель компании Джефф Безос в 2013 году продемонстрировал так называемые октокоптеры или беспилотные дроны, и предположил, что эта услуга станет доступна в течение четырех-пяти лет.

В настоящее время Amazon осуществляет доставку дронами из 11 пунктов, включая Папиллион, штат Небраска, и Раскин, штат Флорида. Компания планирует расширить зону покрытия до Сиракьюса, штат Нью-Йорк, и окрестностей Кливленда, а также других районов. Один центр доставки может включать несколько городов в радиусе примерно 7,5 миль. Amazon заявила, что широкое развертывание расширит зону покрытия примерно в 500 населенных пунктов.

С 2013 года Amazon несколько раз модернизировала свой дрон Prime Air. Более ранние модели приземлялись для доставки посылок. Текущая версия, известная как MK30, зависает в нескольких футах над землей и отпускает их.

Стоимость доставки дроном составляет 4,99 доллара для клиентов или на 2 доллара меньше для участников программы Prime, а при заказе на сумму от 50 долларов плата не взимается.

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