Немецкая Uniper взыскала часть компенсации с российского «Газпрома» — Finance.ua
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Немецкая Uniper взыскала часть компенсации с российского «Газпрома»

Фондовый рынок
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Немецкая Uniper взыскала часть компенсации с российского «Газпрома»
Немецкая Uniper взыскала часть компенсации с российского «Газпрома»
Немецкая компания Uniper, которая до 2022 года была крупнейшим импортером российского газа в Германии, смогла добиться взыскания части компенсации с российского «Газпрома» за нарушение контрактных обязательств.
Об этом сообщает Reuters.
В отчете компании отмечается, что часть этой суммы составляют поступления в рамках принудительного исполнения решений, касающихся «Газпром экспорта».
Reuters уточняет, что в Uniper отказались раскрывать дополнительные детали, в то время как в «Газпроме» не ответили на запрос журналистов.
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В немецкой компании заявили, что как нынешние, так и все будущие суммы, взимаемые с «Газпрома», передадут правительству Германии. Uniper уже вернула 3,1 миллиарда евро из 13,5 миллиарда евро государственной помощи, полученной в 2022 году.
Тогда «Газпром» сначала ограничил, а затем полностью остановил поставки газа в Германию. Uniper была вынуждена срочно закупать газ на биржевом и спотовом рынках, обеспечивая клиентов ресурсом по значительно более низким ценам, установленным долгосрочными контрактами. Это привело к миллиардным убыткам. В конце 2022 года компанию национализировали.
Уже в 2023 году Uniper снова вышла на прибыль и приступила к подготовке к повторной приватизации. В 2024 году компания объявила об официальном расторжении контрактов с Газпромом после решения арбитража в Стокгольме, который присудил Uniper компенсацию в 13 миллиардов евро.
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Напомним, после значительных финансовых потерь и утраты европейского рынка газа, российский «Газпром» планирует массовые увольнения в центральном аппарате. Компания рассматривает сокращение 1,6 тысяч работников головного офиса.
Потери «Газпрома» на европейском рынке стали ощутимы после прекращения поставок газа в большинство стран ЕС, что привело к сокращению экспортных объемов до уровня 1985 года.
В результате из-за уменьшения объемов поставок газа «Газпром» может потерять более $6 млрд годового дохода от прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2025 года.
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