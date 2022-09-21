Германия национализирует газового гиганта Uniper — Finance.ua

Германия национализирует газового гиганта Uniper Сегодня 12:23 — Фондовый рынок

Германия национализирует газового гиганта Uniper

Правительство Германии достигло соглашения о национализации с импортером российского газа Uniper, находящимся на грани банкротства.

Об этом пишет Bloomberg.

Правительство Германии увеличит капитал компании на 8 млрд евро и выкупит акции акционера Uniper, финской компании Fortum. В самой компании подтвердили, что согласны с условиями национализации.

Новое соглашение заменит июльский план финансовой помощи, согласно которому правительство должно было приобрести 30% акций Uniper.

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Крупный покупатель российского газа Uniper оказался в кризисном состоянии из-за сокращения поставок газа из россии. После остановки поставок российского газа по Северному потоку Uniper вынуждена искать альтернативные источники поставок на спотовом рынке.

Среди клиентов компании есть производители и местные коммунальные предприятия. Рост цен приводит к тому, что компания терпит убытки в размере до 100 млн евро в день.

По итогам первого полугодия 2022 года убытки компании превысили 12 млрд евро.

Как отмечает Bloomberg, после национализации немецкое правительство наверняка откажется от планов ввести налог на газ для потребителей.

Ожидалось, что налог принесет 34 миллиарда евро. Большинство этих средств предназначалось для покрытия ущерба Uniper.

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НВ По материалам:

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