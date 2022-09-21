Германия национализирует газового гиганта Uniper — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Германия национализирует газового гиганта Uniper

Фондовый рынок
0
Германия национализирует газового гиганта Uniper
Германия национализирует газового гиганта Uniper
Правительство Германии достигло соглашения о национализации с импортером российского газа Uniper, находящимся на грани банкротства.
Об этом пишет Bloomberg.
Правительство Германии увеличит капитал компании на 8 млрд евро и выкупит акции акционера Uniper, финской компании Fortum. В самой компании подтвердили, что согласны с условиями национализации.
Новое соглашение заменит июльский план финансовой помощи, согласно которому правительство должно было приобрести 30% акций Uniper.
Читайте также
Крупный покупатель российского газа Uniper оказался в кризисном состоянии из-за сокращения поставок газа из россии. После остановки поставок российского газа по Северному потоку Uniper вынуждена искать альтернативные источники поставок на спотовом рынке.
Среди клиентов компании есть производители и местные коммунальные предприятия. Рост цен приводит к тому, что компания терпит убытки в размере до 100 млн евро в день.
По итогам первого полугодия 2022 года убытки компании превысили 12 млрд евро.
Как отмечает Bloomberg, после национализации немецкое правительство наверняка откажется от планов ввести налог на газ для потребителей.
Ожидалось, что налог принесет 34 миллиарда евро. Большинство этих средств предназначалось для покрытия ущерба Uniper.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.