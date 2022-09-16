Германия национализирует активы российской «роснефти» — Finance.ua
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Германия национализирует активы российской «роснефти»

Фондовый рынок
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Германия берет под свой контроль немецкое подразделение российской нефтяной компании «роснефть», включая доли в трех нефтеперерабатывающих заводах. Таким образом канцлер Олаф Шольц реагирует на беспрецедентный энергетический кризис, вызванный вторжением в Украину.
Об этом пишет Bloomberg.
Сетевой регулятор Германии (BNetzA) станет доверительным управляющим компаний RN Refining & Marketing и Rosneft Deutschland, на долю которых приходится около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии, а также ее доли на нефтеперерабатывающих заводах в Шведте, Карлсруэ и Фобурге.
Этот шаг «противодействует надвигающейся угрозе безопасности энергоснабжения и закладывает важную основу для сохранения и будущего развития предприятия в Шведте», — говорится в заявлении министерства.
Взятие под контроль Rosneft Deutschland призвано обеспечить работу нефтеперерабатывающего завода Schwedt недалеко от польской границы, поставляющего большую часть авиакеросина для аэропорта немецкой столицы и бензина для автомобилей региона. Объект традиционно полагался на трубопровод «Дружба» из россии для поставок сырой нефти.
«Решение сопровождается комплексным пакетом на будущее, который обеспечит трансформационный импульс для региона и поддержит НПЗ для обеспечения поставки нефти альтернативными маршрутами поставки», — заявили в министерстве, добавив, что страховщики и банки не желают больше вести бизнес с этими компаниями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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