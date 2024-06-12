«Газпром» проиграл 13 миллиардов евро своему бывшему немецкому партнеру Uniper — Finance.ua

«Газпром» проиграл 13 миллиардов евро своему бывшему немецкому партнеру Uniper Сегодня 12:40 — Фондовый рынок

Арбитражный суд Стокгольма 7 июня разрешил немецкой компании Uniper расторгнуть долгосрочный контракт с «Газпром экспорт» и присудил ей 13 млрд евро компенсации за недопоставку газа с середины 2022 года.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Сегодня компания Uniper приняла решение расторгнуть долгосрочные контракты на поставку российского газа и таким образом юридически прекратила долгосрочные отношения с российской государственной компанией „Газпром экспорт“», — говорится в сообщении.

Это решение стало возможным после того, как 7 июня арбитражный трибунал присудил Uniper право расторгнуть контракты и взыскать с «Газпром экспорта» более 13 миллиардов евро компенсации за объемы газа, не поставленные «Газпром экспортом» с середины 2022 года.

Несмотря на то, что с июня 2022 года были поставлены лишь ограниченные объемы газа, а с конца августа 2022 года вообще не было поставлено ни одного объема газа, долгосрочные контракты на поставку газа между двумя компаниями все еще оставались юридически действующими, а отдельные контракты продолжали действовать до середины 2030-х годов.

После того, как Uniper понесла значительные убытки из-за ограничения поставок российского газа, в конце 2022 года компания инициировала арбитражное производство против «Газпром экспорта». Возможность разрешения спора в арбитражном суде была предусмотрена контрактом и в прошлом неоднократно использовалась обеими сторонами в других спорах. Арбитражный суд, расположенный в Стокгольме, вынес решение в соответствии со швейцарским законодательством. Решение арбитража является юридически обязательным и окончательным.

Напомним:

Срок действия соглашения о транзите российского газа в ЕС истекает в конце этого года и представители европейского правительства ведут переговоры с Украиной о подаче газа в следующем году. Один из вариантов — закачивать газ из Азербайджана в российские трубопроводы, которые ведут в Европу.

Економічна Правда По материалам:

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