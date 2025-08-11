Украина переходит на стандарты ЕС: закон об экомодернизации промпредприятий вступил в силу — Finance.ua

Украина переходит на стандарты ЕС: закон об экомодернизации промпредприятий вступил в силу Сегодня 15:23 — Казна и Политика

Украина переходит на стандарты ЕС: закон об экомодернизации промпредприятий вступил в силу

В Украине ввели современные евроинтеграционные подходы к предотвращению и уменьшению промышленного загрязнения.

Так, 8 августа 2025 года вступил в силу Закон Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения», который имплементирует положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Новая разрешительная процедура предусматривает:

Европейские стандарты для промышленности. Переход на лучшие технологии и методы управления, а также модернизацию промышленных установок.

Дерегулирование и интегрированный подход к контролю промышленного загрязнения. Вместо трех разрешений, которые получают предприятия (на спецводопользование, выбросы в атмосферный воздух и управление отходами) будет выдаваться одно — интегрированное разрешение по окружающей среде.

Цифровизация. Все разрешительные процедуры можно будет пройти онлайн благодаря созданию Единого государственного реестра интегрированных разрешений по окружающей среде.

Переходный период для существующих установок. Предприятия будут иметь условия для постепенного перехода на новую разрешительную систему и внедрения ЛДТМ (лучших доступных технологий и методов управления).

Диалог с бизнесом. Консультации для промышленников по прохождению разрешительной процедуры.

Правительство утвердило все необходимые для начала работы Закона нормативно-правовые акты. Также создана ІТ-система для выдачи ИРОС (интегрированных разрешений по окружающей среде), которая будет запущена на Единой экологической платформе «ЭкоСистема».

Законом предусмотрено, что новые установки, еще не введенные в эксплуатацию и не имеющие разрешительных документов, будут начинать работу исключительно по новым правилам.

Для всех существующих установок предусмотрен переходный период, так что разрешения на выбросы, спецводопользование и обращение с отходами, выданные ранее, утратят силу с момента получения интегрированного разрешения, но не позднее чем через четыре года со дня вступления в силу Закона.

В течение определенного четырехлетнего переходного периода операторы установок, осуществляющих виды деятельности, указанные в приложении к настоящему Закону, вправе на момент получения ИРОС продолжать оформлять отдельные разрешения в порядке, установленном действующим законодательством:

на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками,

на специальное водопользование,

на осуществление операций по обработке отходов.

