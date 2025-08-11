Украина переходит на стандарты ЕС: закон об экомодернизации промпредприятий вступил в силу — Finance.ua
Украина переходит на стандарты ЕС: закон об экомодернизации промпредприятий вступил в силу

В Украине ввели современные евроинтеграционные подходы к предотвращению и уменьшению промышленного загрязнения.
Так, 8 августа 2025 года вступил в силу Закон Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения», который имплементирует положения Директивы 2010/75/ЕС о промышленных выбросах.
Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Новая разрешительная процедура предусматривает:

  • Европейские стандарты для промышленности. Переход на лучшие технологии и методы управления, а также модернизацию промышленных установок.
  • Дерегулирование и интегрированный подход к контролю промышленного загрязнения. Вместо трех разрешений, которые получают предприятия (на спецводопользование, выбросы в атмосферный воздух и управление отходами) будет выдаваться одно — интегрированное разрешение по окружающей среде.
  • Цифровизация. Все разрешительные процедуры можно будет пройти онлайн благодаря созданию Единого государственного реестра интегрированных разрешений по окружающей среде.
  • Переходный период для существующих установок. Предприятия будут иметь условия для постепенного перехода на новую разрешительную систему и внедрения ЛДТМ (лучших доступных технологий и методов управления).
  • Диалог с бизнесом. Консультации для промышленников по прохождению разрешительной процедуры.
Правительство утвердило все необходимые для начала работы Закона нормативно-правовые акты. Также создана ІТ-система для выдачи ИРОС (интегрированных разрешений по окружающей среде), которая будет запущена на Единой экологической платформе «ЭкоСистема».
Законом предусмотрено, что новые установки, еще не введенные в эксплуатацию и не имеющие разрешительных документов, будут начинать работу исключительно по новым правилам.
Для всех существующих установок предусмотрен переходный период, так что разрешения на выбросы, спецводопользование и обращение с отходами, выданные ранее, утратят силу с момента получения интегрированного разрешения, но не позднее чем через четыре года со дня вступления в силу Закона.
В течение определенного четырехлетнего переходного периода операторы установок, осуществляющих виды деятельности, указанные в приложении к настоящему Закону, вправе на момент получения ИРОС продолжать оформлять отдельные разрешения в порядке, установленном действующим законодательством:
  • на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками,
  • на специальное водопользование,
  • на осуществление операций по обработке отходов.
По материалам:
Finance.ua
Payment systems