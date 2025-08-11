Президент поручил увеличить финансирование боевых подразделений: бригады получат по 7 млн грн на каждый батальон — Finance.ua
Президент поручил увеличить финансирование боевых подразделений: бригады получат по 7 млн грн на каждый батальон

Казна и Политика
7
Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах очередного заседания Ставки.

Закупка пикапов и другой техники

Принято решение разрешить боевым бригадам покупать пикапы, квадроциклы и другую технику за средства прямого финансирования по той же схеме, что и беспилотники. Разрешается приобретение как новой, так и б/у техники.
Правительство должно оформить это решение документально уже на этой неделе, чтобы возможность закупок появилась в августе.

Увеличение финансирования подразделений

Президент поручил увеличить финансирование боевых подразделений. По обновленным правилам, каждая бригада получит 7 млн грн на каждый батальон, участвующий в боевых действиях.
Это означает дополнительные десятки миллионов гривен на подразделение.

Упрощение списания имущества

Планируется цифровизация и упрощение процедур списания имущества. Будут расширены полномочия командиров корпусов и бригад и сокращены сроки списания.
Ускорение награждения военных

Зеленский отметил необходимость сократить время между представлением на награду и ее вручением. Из процедур уберут лишние согласования, обновят документы о наградах.
Министерство обороны уже подготовило предложения, а в ближайшее время министр Денис Шмыгаль представит подробности.
По материалам:
Finance.ua
