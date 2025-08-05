Техника украинского производства: правительство расширило программу компенсаций — Finance.ua

Техника украинского производства: правительство расширило программу компенсаций Сегодня 15:43

Техника украинского производства: правительство расширило программу компенсаций

Кабинет Министров внес в список украинской техники и оборудования, которые можно приобрести с компенсацией 15% стоимости, буровые установки, логистическое оборудование, котлы, станки, компоненты для дронов.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

«На заседании правительства поддержали решение по развитию украинских производителей. Расширили перечень украинской техники и оборудования, которые можно приобрести с компенсацией 15% стоимости — в рамках политики «Сделано в Украине», — отметила Свириденко.

В список добавили буровые установки, логистическое оборудование, котлы, станки, компоненты для дронов.

Кроме того, теперь получать 15% компенсации за украинскую технику могут коммунальные предприятия при покупке ее за средства, полученные от собственной хозяйственной деятельности.

По словам главы правительства, эта программа создает дополнительный спрос на украинскую технику и делает ее приобретение более привлекательным для заказчиков.

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский уточнил , что правительство впервые расширило перечень техники и оборудования украинского производства, на которые распространяется 15% компенсации стоимости.

Теперь программа компенсации охватывает следующие категории товаров:

шасси для грузовых и специальных автомобилей;

автоматизированное сортировочное оборудование для логистики;

установки асфальтосмесительные, почвосмесительные, бетоносмесительные; регенераторы асфальта;

промышленные насосные установки с подачей жидкости более 50 м 3 /ч. и/или с установленным приводом более 7,5 кВт;

/ч. и/или с установленным приводом более 7,5 кВт; специальная буровая техника, включая: парогенераторные установки, установки подъемные автомобильные, установки насосные передвижные, буровой инструмент для нефтегазовой и горнорудной промышленности;

котлы промышленные паровые или водогрейные, используемые для производственных циклов и технологических процессов; котлы промышленные энергоэффективные, работающие на альтернативных видах топлива;

станки для лазерной, плазменной резки металла с ЧПУ;

автофургоны (в том числе автофургоны грузопассажирские, грузовые автомобили с промышленными фургонами, грузовые автомобили с изотермическими фургонами, автомобили с фургонами — рефрижераторами);

газотурбинные, газопоршневые, когенерационные установки и их составляющие: газотурбинные двигатели, электрогенераторы, оборудование систем газотурбинных установок;

вагоны — цистерны;

покрасочные камеры, покрасочно-сушильные камеры и камеры абразивоструйной очистки;

машины для выдува ПЭТ, этикетировочное оборудование;

комплектующие и конструктивные части для беспилотных систем, включая корпуса и конструкционные элементы, силовые установки для беспилотных систем, системы управления и навигации, системы передачи видео и FPV, средства связи и телеметрия, системы питания и зарядки, оптико-волоконные системы, вооружение и специализированные модули для беспилотных систем.

👉🏻 Не пропускайте главного — присоединяйтесь к нам в Telegram, Facebook и Instagram.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.