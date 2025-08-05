Техника украинского производства: правительство расширило программу компенсаций — Finance.ua
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Техника украинского производства: правительство расширило программу компенсаций

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Техника украинского производства: правительство расширило программу компенсаций
Техника украинского производства: правительство расширило программу компенсаций
Кабинет Министров внес в список украинской техники и оборудования, которые можно приобрести с компенсацией 15% стоимости, буровые установки, логистическое оборудование, котлы, станки, компоненты для дронов.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«На заседании правительства поддержали решение по развитию украинских производителей. Расширили перечень украинской техники и оборудования, которые можно приобрести с компенсацией 15% стоимости — в рамках политики «Сделано в Украине», — отметила Свириденко.
В список добавили буровые установки, логистическое оборудование, котлы, станки, компоненты для дронов.
Кроме того, теперь получать 15% компенсации за украинскую технику могут коммунальные предприятия при покупке ее за средства, полученные от собственной хозяйственной деятельности.
По словам главы правительства, эта программа создает дополнительный спрос на украинскую технику и делает ее приобретение более привлекательным для заказчиков.
Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский уточнил, что правительство впервые расширило перечень техники и оборудования украинского производства, на которые распространяется 15% компенсации стоимости.
Теперь программа компенсации охватывает следующие категории товаров:
  • шасси для грузовых и специальных автомобилей;
  • автоматизированное сортировочное оборудование для логистики;
  • установки асфальтосмесительные, почвосмесительные, бетоносмесительные; регенераторы асфальта;
  • промышленные насосные установки с подачей жидкости более 50 м3/ч. и/или с установленным приводом более 7,5 кВт;
  • специальная буровая техника, включая: парогенераторные установки, установки подъемные автомобильные, установки насосные передвижные, буровой инструмент для нефтегазовой и горнорудной промышленности;
  • котлы промышленные паровые или водогрейные, используемые для производственных циклов и технологических процессов; котлы промышленные энергоэффективные, работающие на альтернативных видах топлива;
  • станки для лазерной, плазменной резки металла с ЧПУ;
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  • автофургоны (в том числе автофургоны грузопассажирские, грузовые автомобили с промышленными фургонами, грузовые автомобили с изотермическими фургонами, автомобили с фургонами — рефрижераторами);
  • газотурбинные, газопоршневые, когенерационные установки и их составляющие: газотурбинные двигатели, электрогенераторы, оборудование систем газотурбинных установок;
  • вагоны — цистерны;
  • покрасочные камеры, покрасочно-сушильные камеры и камеры абразивоструйной очистки;
  • машины для выдува ПЭТ, этикетировочное оборудование;
  • комплектующие и конструктивные части для беспилотных систем, включая корпуса и конструкционные элементы, силовые установки для беспилотных систем, системы управления и навигации, системы передачи видео и FPV, средства связи и телеметрия, системы питания и зарядки, оптико-волоконные системы, вооружение и специализированные модули для беспилотных систем.

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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