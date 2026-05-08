Как получить выписку о несудимости онлайн: пошаговая инструкция Сегодня 07:25

Выписка о несудимости — один из самых востребованных документов в Украине. Благодаря цифровизации государственных услуг получить этот документ сегодня можно онлайн — быстро и без лишних очередей.

Как отмечают специалисты Юридического советчика для ВПЛ , документ подтверждает отсутствие или наличие судимости, факт привлечения к уголовной ответственности или наличие ограничений по уголовному процессуальному законодательству.

Кому и для чего нужен этот документ

Выписка может потребоваться во многих жизненных ситуациях. Чаще всего требуется в таких случаях:

оформление компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество;

усыновление или установление опеки (попечительства), создание приемной семьи;

оформление виз и получение разрешений на постоянное проживание за границей;

официальное трудоустройство (на определенные должности);

получение разрешения на оружие.

Где и как оформить выписку онлайн

Подать запрос на получение документа можно через два основных цифровых канала:

портал или приложение «Дія»;

электронный кабинет гражданина на портале МВД

Для авторизации обязательно понадобится электронная подпись (КЭП/ЭЦП) или Дія.Підпис.

При заполнении заявки необходимо выбрать тип выписки (полный или короткий) и указать цель запроса. Также важно указать место рождения и предыдущие фамилии, если вы их меняли (например, после женитьбы).

Получение результата и важные нюансы

Пользователи могут выбрать формат документа в зависимости от их потребностей:

готовый файл можно скачать в личном кабинете в разделе «Полученные документы» на портале «Дія» или МВД. Он имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный. бумажная выписка с апостилем: эта услуга платная. Такой документ можно получить через Укрпочту или лично в сервисном центре МВД в Киеве.

Обратите внимание! Хотя онлайн-способ самый удобный, возможность получить выписку о несудимости оффлайн, лично обратившись в территориальный сервисный центр МВД, также сохраняется.

