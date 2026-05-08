0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как получить выписку о несудимости онлайн: пошаговая инструкция

21
Суд
Суд
Выписка о несудимости — один из самых востребованных документов в Украине. Благодаря цифровизации государственных услуг получить этот документ сегодня можно онлайн — быстро и без лишних очередей.
Как отмечают специалисты Юридического советчика для ВПЛ, документ подтверждает отсутствие или наличие судимости, факт привлечения к уголовной ответственности или наличие ограничений по уголовному процессуальному законодательству.

Кому и для чего нужен этот документ

Выписка может потребоваться во многих жизненных ситуациях. Чаще всего требуется в таких случаях:
  • оформление компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество;
  • усыновление или установление опеки (попечительства), создание приемной семьи;
  • оформление виз и получение разрешений на постоянное проживание за границей;
  • официальное трудоустройство (на определенные должности);
  • получение разрешения на оружие.
Читайте также

Где и как оформить выписку онлайн

Подать запрос на получение документа можно через два основных цифровых канала:
  • портал или приложение «Дія»;
  • электронный кабинет гражданина на портале МВД
Для авторизации обязательно понадобится электронная подпись (КЭП/ЭЦП) или Дія.Підпис.
При заполнении заявки необходимо выбрать тип выписки (полный или короткий) и указать цель запроса. Также важно указать место рождения и предыдущие фамилии, если вы их меняли (например, после женитьбы).

Получение результата и важные нюансы

Пользователи могут выбрать формат документа в зависимости от их потребностей:
  • электронная выписка: готовый файл можно скачать в личном кабинете в разделе «Полученные документы» на портале «Дія» или МВД. Он имеет такую ​​же юридическую силу, как и бумажный.
  • бумажная выписка с апостилем: эта услуга платная. Такой документ можно получить через Укрпочту или лично в сервисном центре МВД в Киеве.
Обратите внимание! Хотя онлайн-способ самый удобный, возможность получить выписку о несудимости оффлайн, лично обратившись в территориальный сервисный центр МВД, также сохраняется.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ТехнологииЦифровизация
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems