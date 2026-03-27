Электронная подпись: как обновить ключ за 5 минут Сегодня 08:32

Электринный ключ

Если срок действия квалифицированных сертификатов открытых ключей заканчивается, их можно обновить дистанционно — без посещения представительства КНЭДУ ГНС (Квалифицированного передатчика электронных доверительных услуг Государственной налоговой службы). Процедура занимает всего несколько минут.

Об этом напомнили в ГНС.

Главное условие — ваши данные (ФИО, адрес и т. д. ) не менялись, ключ еще активен, а пароль к нему сохранен.

В то же время дистанционное обновление не работает, если:

сертификаты созданы по алгоритмам RSA или ECDSA;

ключ хранится в «облачном хранилище» КНЭДУ ГНС.

Способы обновления сертификатов

Обновить ключ можно двумя способами:

через сайт КНЭДУ ГНС;

через программу «ІІТ Пользователь ЦСК-1.3.1».

Как обновить через сайт

Для онлайн-обновления требуется:

зайти на сайт КНЭДУ ГНС;

выбрать раздел дистанционного формирования сертификатов;

считать действующий ключ (файл или защищенный носитель);

ввести пароль и подтвердить доступ;

подписать договор о предоставлении электронных доверительных услуг;

создать новый ключ и установить пароль;

создать и сохранить файл сертификата.

Как обновить через программу

Альтернативный вариант — использовать специальное программное обеспечение:

открыть «ІІТ Пользователь ЦСК-1.3.1»;

выбрать генерацию новых сертификатов на основе действующих ключей;

считать ключ и подтвердить доступ паролем;

подписать договор;

проверить свои данные;

сгенерировать новый ключ и установить пароль;

завершить процесс после получения новых сертификатов.

Что важно учесть

После создания новых сертификатов предыдущие ключи автоматически становятся недействительными.

Сервис дистанционного обновления доступен только для пользователей КНЭДУ ГНС.

