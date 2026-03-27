0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Электронная подпись: как обновить ключ за 5 минут

17
Электринный ключ
Если срок действия квалифицированных сертификатов открытых ключей заканчивается, их можно обновить дистанционно — без посещения представительства КНЭДУ ГНС (Квалифицированного передатчика электронных доверительных услуг Государственной налоговой службы). Процедура занимает всего несколько минут.
Об этом напомнили в ГНС.
Главное условие — ваши данные (ФИО, адрес и т. д.) не менялись, ключ еще активен, а пароль к нему сохранен.
В то же время дистанционное обновление не работает, если:
  • сертификаты созданы по алгоритмам RSA или ECDSA;
  • ключ хранится в «облачном хранилище» КНЭДУ ГНС.
Способы обновления сертификатов

Обновить ключ можно двумя способами:
  • через сайт КНЭДУ ГНС;
  • через программу «ІІТ Пользователь ЦСК-1.3.1».

Как обновить через сайт

Для онлайн-обновления требуется:
  • зайти на сайт КНЭДУ ГНС;
  • выбрать раздел дистанционного формирования сертификатов;
  • считать действующий ключ (файл или защищенный носитель);
  • ввести пароль и подтвердить доступ;
  • подписать договор о предоставлении электронных доверительных услуг;
  • создать новый ключ и установить пароль;
  • создать и сохранить файл сертификата.

Как обновить через программу

Альтернативный вариант — использовать специальное программное обеспечение:
  • открыть «ІІТ Пользователь ЦСК-1.3.1»;
  • выбрать генерацию новых сертификатов на основе действующих ключей;
  • считать ключ и подтвердить доступ паролем;
  • подписать договор;
  • проверить свои данные;
  • сгенерировать новый ключ и установить пароль;
  • завершить процесс после получения новых сертификатов.

Что важно учесть

После создания новых сертификатов предыдущие ключи автоматически становятся недействительными.
Сервис дистанционного обновления доступен только для пользователей КНЭДУ ГНС.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ГНСПрограммное обеспечение
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems