В monobank появилась квалифицированная электронная подпись — monoКЭП Сегодня 12:04 — Личные финансы

В monobank появилась квалифицированная электронная подпись — monoКЭП

monobank начал предоставлять услугу создания и использования квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую в банке назвали monoКЭП.

Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

По его словам, теперь пользователи могут создать ключ менее чем за минуту и ​​подписывать документы за несколько секунд непосредственно в мобильном приложении. Услуга доступна для физических лиц, ФЛП и бизнеса.

Как создать monoКЭП:

В приложении перейдите в раздел «Профиль». Выбрать пункт «monoKЭP». Придумать пароль. Подтвердить личность с помощью Face ID.

Чтобы подписать документ:

Открыть файл в проводнике (например, в «Загрузках»), найти документ для подписи. В открывшемся контекстном меню выберите «Распространить» и указать приложение monobank. Введите пароль и нажмите «Подписать».

После этого подписанным файлом можно делиться.

Напомним, ранее monobank запустил новый проект, позволяющий выплачивать зарплату сразу на mono. Клиенты могут снимать заработную плату наличными бесплатно. В банке также нет комиссий на рассрочку. Зачисление производится в течение трех минут.

В приложении monobank добавили функцию авторизации через Apple ID. Пользователи могут использовать новую функцию в последней версии приложения. Включить авторизацию можно либо при входе в приложение, либо в его настройках.

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