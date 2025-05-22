В monobank появилась квалифицированная электронная подпись — monoКЭП — Finance.ua
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В monobank появилась квалифицированная электронная подпись — monoКЭП

Личные финансы
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В monobank появилась квалифицированная электронная подпись — monoКЭП
В monobank появилась квалифицированная электронная подпись — monoКЭП
monobank начал предоставлять услугу создания и использования квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую в банке назвали monoКЭП.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.
По его словам, теперь пользователи могут создать ключ менее чем за минуту и ​​подписывать документы за несколько секунд непосредственно в мобильном приложении. Услуга доступна для физических лиц, ФЛП и бизнеса.
Как создать monoКЭП:
  1. В приложении перейдите в раздел «Профиль».
  2. Выбрать пункт «monoKЭP».
  3. Придумать пароль.
  4. Подтвердить личность с помощью Face ID.
В monobank появилась квалифицированная электронная подпись — monoКЭП
Чтобы подписать документ:
  1. Открыть файл в проводнике (например, в «Загрузках»), найти документ для подписи.
  2. В открывшемся контекстном меню выберите «Распространить» и указать приложение monobank.
  3. Введите пароль и нажмите «Подписать».
После этого подписанным файлом можно делиться.
Напомним, ранее monobank запустил новый проект, позволяющий выплачивать зарплату сразу на mono. Клиенты могут снимать заработную плату наличными бесплатно. В банке также нет комиссий на рассрочку. Зачисление производится в течение трех минут.
В приложении monobank добавили функцию авторизации через Apple ID. Пользователи могут использовать новую функцию в последней версии приложения. Включить авторизацию можно либо при входе в приложение, либо в его настройках.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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