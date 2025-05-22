В monobank появилась квалифицированная электронная подпись — monoКЭП
monobank начал предоставлять услугу создания и использования квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую в банке назвали monoКЭП.
Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.
По его словам, теперь пользователи могут создать ключ менее чем за минуту и подписывать документы за несколько секунд непосредственно в мобильном приложении. Услуга доступна для физических лиц, ФЛП и бизнеса.
Как создать monoКЭП:
- В приложении перейдите в раздел «Профиль».
- Выбрать пункт «monoKЭP».
- Придумать пароль.
- Подтвердить личность с помощью Face ID.
Чтобы подписать документ:
- Открыть файл в проводнике (например, в «Загрузках»), найти документ для подписи.
- В открывшемся контекстном меню выберите «Распространить» и указать приложение monobank.
- Введите пароль и нажмите «Подписать».
После этого подписанным файлом можно делиться.
Напомним, ранее monobank запустил новый проект, позволяющий выплачивать зарплату сразу на mono. Клиенты могут снимать заработную плату наличными бесплатно. В банке также нет комиссий на рассрочку. Зачисление производится в течение трех минут.
В приложении monobank добавили функцию авторизации через Apple ID. Пользователи могут использовать новую функцию в последней версии приложения. Включить авторизацию можно либо при входе в приложение, либо в его настройках.
📢 Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин».
Поделиться новостью