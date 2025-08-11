Президент Азербайджана выделил $2 млн на помощь для Украины — Finance.ua

Президент Азербайджана выделил $2 млн на помощь для Украины Сегодня 11:44 — Казна и Политика

Президент Азербайджана выделил $2 млн на помощь для Украины

Президент Азербайджана Ильхам Алиев своим распоряжением выделил 2 миллиона долларов на гуманитарную помощь Украине, о чем сообщается на сайте президента 11 августа.

«Опираясь на принципы гуманизма, Азербайджанская Республика на двусторонней и многосторонней основе оказывает гуманитарную помощь многим странам мира», — говорится в распоряжении.

Отмечается, что «в связи с возникшей в последние годы в Украине ситуацией» Азербайджан несколько раз отправлял гуманитарную помощь украинскому народу.

«Отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной развиваются на основе дружбы и партнерства, на основе соответствующих двусторонних документов», — говорится в документе.

Таким образом, как указано, Алиев принял «для закупки и отправки произведенного в Азербайджанской Республике электрического оборудования с целью предоставления гуманитарной помощи Украине на основании предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству энергетики Азербайджанской Республики средства в манатном эквиваленте 2,0 (два) миллиона долларов США».

