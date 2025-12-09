Совет ЕС утвердил программу на €300 миллионов для украинского ВПК Сегодня 09:15 — Казна и Политика

Совет ЕС утвердил Программу Европейской оборонной промышленности (EDIP), в рамках бюджета которой 300 миллионов евро предназначено для специального Инструмента поддержки Украины — для модернизации и поддержки ее оборонной промышленности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Совет ЕС официально одобрил Программу Европейской оборонной промышленности (EDIP), инструмент, разработанный для повышения оборонной готовности ЕС путем укрепления конкурентоспособности и оперативности Европейской промышленной базы оборонных технологий (EDTIB). Это завершающий шаг законодательной процедуры, который позволит своевременно реализовать программу", — сообщает пресс-служба.

В рамках предусмотренных программой грантов в размере 1,5 миллиарда евро на период 2025—2027 годов 300 миллионов евро предназначено для специального Инструмента поддержки Украины — «ключевого и уникального инструмента, направленного на модернизацию и поддержку оборонной промышленности Украины и содействие ее интеграции в более широкую систему европейской оборонной промышленности».

Усиление обороноспособности ЕС и совместные закупки

Совет ЕС считает, что EDIP усилит способность государств-членов ЕС противостоять текущим и будущим угрозам и обеспечит всему блоку своевременную доступность и поставку оборонной продукции.

EDIP также предусматривает дальнейшее усиление бюджета, в том числе путем добровольных финансовых взносов государств-членов ЕС или третьих сторон.

По указанной программе ЕС будет финансировать, в частности, совместные закупочные действия, осуществляемые по меньшей мере тремя странами (из которых не менее двух должны быть государствами-членами ЕС), в частности, для создания и поддержки пулов оборонно-промышленной готовности, а также меры по наращиванию производственных мощностей для критически важной оборонной продукции.

Для защиты и укрепления оборонной промышленности ЕС программа содержит требование, что компоненты для Инструмента поддержки Украины, происходящие из ЕС и ассоциированных стран (государств ЕЭС), не должны превышать 35% от общей стоимости конечного продукта.

Никакие компоненты не могут поставляться из неассоциированных стран, не отвечающих интересам ЕС или государств-членов в сфере безопасности и обороны.

В то же время, устанавливается первая на уровне ЕС система безопасности поставок для усиления устойчивости цепей поставок оборонной продукции и улучшения способности ЕС быстро реагировать на кризисные ситуации.

Когда программа вступит в силу

Сообщается, что документ будет подписан 17 декабря 2025 года и вступит в силу на следующий день после публикации в Официальном журнале Европейского Союза.

