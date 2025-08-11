Государственная поддержка экономической реинтеграции ветеранов: что нового — рассказал Гетманцев
Продолжается работа по разработке системы государственной поддержки экономической реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь.
Как написал Даниил Гетманцев, недпвно Комитет по вопросам социальной политики рекомендовал к первому чтению проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении механизма трудоустройства и сохранения уровня доходов участников боевых действий (включая лиц, имеющих статус инвалида в результате войны) после демобилизации».
Он был подготовлен Комитетом как альтернативный законопроектам № 13180 и № 13180−1.
Основные предложения по изменениям в законодательстве:
- 1. Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»: дополнение положения о содействии трудоустройству демобилизованных ветеранов;
- введение возможности получения ежемесячной стипендии демобилизованными ветеранами в течение 2 лет при трудоустройстве в государственном, коммунальном или частном секторах;
- закрепление механизмов экономической поддержки во время военной службы до перехода на рынок труда.
- 2. Закон Украины «О государственной службе»: установление приоритетного права ветеранов на должность в случае равных результатов конкурса;
- отмена обязательного собеседования как фактора субъективной оценки;
- отмена требования к знанию иностранного языка для ветеранов, проходивших службу во время военного положения.
- 3. Закон Украины «О правовом режиме военного положения»: на период действия военного положения вводится механизм автоматического назначения ветеранов на вакантные должности с соответствием образованию и заявлению.
Ранее писали, что Верховная Рада Украины работает над внедрением комплексного механизма содействия трудоустройству ветеранов, который должен обеспечить социальную интеграцию защитников после завершения военной службы.
Инициатива включает законодательные изменения, квоты, налоговые льготы и образовательные программы.
Согласно озвученным предложениям, для частных компаний будет установлена обязательная квота — по меньшей мере, 5% работников в штате должны быть ветеранами. Для государственных учреждений предусмотрена повышенная квота — до 10%.
Законопроект предусматривает финансовую мотивацию для работодателей: компенсацию 50% заработной платы ветерана в течение первых шести месяцев, освобождение от уплаты единого социального взноса и пониженную ставку НДФЛ.
Поделиться новостью
Также по теме
Украина переходит на стандарты ЕС: закон об экомодернизации промпредприятий вступил в силу
Государственная поддержка экономической реинтеграции ветеранов: что нового — рассказал Гетманцев
Президент Азербайджана выделил $2 млн на помощь для Украины
НБУ хочет разрешить небанковским учреждениям получать лицензию на валютные операции
Украине нужно $6 млрд в 2025 году для производства оружия на следующий год
Кому из ФЛП придется платить 15% вместо фиксированного налога