Государственная поддержка экономической реинтеграции ветеранов: что нового — рассказал Гетманцев

Продолжается работа по разработке системы государственной поддержки экономической реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь.

механизма трудоустройства и сохранения уровня доходов участников боевых действий (включая лиц, имеющих статус инвалида в результате войны) после демобилизации». Как написал Даниил Гетманцев, недпвно Комитет по вопросам социальной политики рекомендовал к первому чтению проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечениидоходов участников боевых действий (включая лиц, имеющих статус инвалида в результате войны) после демобилизации».

Он был подготовлен Комитетом как альтернативный законопроектам № 13180 и № 13180−1.

Основные предложения по изменениям в законодательстве:

1. Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты»: дополнение положения о содействии трудоустройству демобилизованных ветеранов;

введение возможности получения ежемесячной стипендии демобилизованными ветеранами в течение 2 лет при трудоустройстве в государственном, коммунальном или частном секторах;

демобилизованными ветеранами в течение при трудоустройстве в государственном, коммунальном или частном секторах; закрепление механизмов экономической поддержки во время военной службы до перехода на рынок труда.

2. Закон Украины «О государственной службе»: установление приоритетного права ветеранов на должность в случае равных результатов конкурса;

права ветеранов на должность в случае равных результатов конкурса; отмена обязательного собеседования как фактора субъективной оценки;

обязательного собеседования как фактора субъективной оценки; отмена требования к знанию иностранного языка для ветеранов, проходивших службу во время военного положения.

3. Закон Украины «О правовом режиме военного положения»: на период действия военного положения вводится механизм автоматического назначения ветеранов на вакантные должности с соответствием образованию и заявлению.

Ранее писали , что Верховная Рада Украины работает над внедрением комплексного механизма содействия трудоустройству ветеранов, который должен обеспечить социальную интеграцию защитников после завершения военной службы.

Инициатива включает законодательные изменения, квоты, налоговые льготы и образовательные программы.

Согласно озвученным предложениям, для частных компаний будет установлена обязательная квота — по меньшей мере, 5% работников в штате должны быть ветеранами. Для государственных учреждений предусмотрена повышенная квота — до 10%.

Законопроект предусматривает финансовую мотивацию для работодателей: компенсацию 50% заработной платы ветерана в течение первых шести месяцев, освобождение от уплаты единого социального взноса и пониженную ставку НДФЛ.

