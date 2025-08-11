ЕС направит €1,5 млрд доходов с замороженных активов рф на погашение кредитов Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС направит €1,5 млрд доходов с замороженных активов рф на погашение кредитов Украины

Казна и Политика
9
ЕС направит €1,5 млрд доходов с замороженных активов рф на погашение кредитов Украины
ЕС направит €1,5 млрд доходов с замороженных активов рф на погашение кредитов Украины
Европейский Союз получил третий перевод чрезвычайных доходов от замороженных активов Центрального банка россии на сумму 1,6 млрд евро. Из этой суммы более 1,5 млрд евро (95%) будет направлено на погашение кредитов Украины.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Европейскую комиссию.
«Третий трансфер в размере 1,6 млрд евро поступлений от замороженных активов Центрального банка россии стал доступен на поддержку Украины», — сообщили в Еврокомиссии.
Читайте также
Так, в прошлую пятницу ЕС получил 1,6 млрд евро так называемых чрезвычайных доходов от замороженных активов Центрального банка россии, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг Евросоюза.
Первый такой трансфер состоялся в июле 2024, второй в апреле 2025 года. Третий перевод включает доходы, накопленные в первой половине 2025 года.
Читайте также
«90% первых двух траншей были использованы для поддержки Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% - через инструмент Ukraine Facility. Начиная с этого третьего транша, 95% поступлений будет направлено на поддержку Украины через механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), а 5% - через EPF.»
Как там объяснили, механизм ULCM оказывает безвозвратную поддержку для помощи Украине в погашении займа макрофинансовой помощи от ЕС, а также кредитов от двусторонних кредиторов.
Читайте также
Напомним, Европейский Союз ищет возможность получить дополнительные миллиарды евро из замороженных российских активов, вкладывая их в более рискованные инструменты. Такой шаг позволит увеличить финансовую помощь Украине, не конфисковывая средства напрямую.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems