ЕС направит €1,5 млрд доходов с замороженных активов рф на погашение кредитов Украины — Finance.ua

ЕС направит €1,5 млрд доходов с замороженных активов рф на погашение кредитов Украины Сегодня 16:44 — Казна и Политика

ЕС направит €1,5 млрд доходов с замороженных активов рф на погашение кредитов Украины

Европейский Союз получил третий перевод чрезвычайных доходов от замороженных активов Центрального банка россии на сумму 1,6 млрд евро. Из этой суммы более 1,5 млрд евро (95%) будет направлено на погашение кредитов Украины.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Европейскую комиссию.

«Третий трансфер в размере 1,6 млрд евро поступлений от замороженных активов Центрального банка россии стал доступен на поддержку Украины», — сообщили в Еврокомиссии.

Читайте также Италия заморозила активы российских олигархов более чем на 2,6 миллиарда долларов

Так, в прошлую пятницу ЕС получил 1,6 млрд евро так называемых чрезвычайных доходов от замороженных активов Центрального банка россии, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг Евросоюза.

Первый такой трансфер состоялся в июле 2024, второй в апреле 2025 года. Третий перевод включает доходы, накопленные в первой половине 2025 года.

Читайте также российские активы могут помочь удешевить вступление Украины в ЕС — Пышный

«90% первых двух траншей были использованы для поддержки Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% - через инструмент Ukraine Facility. Начиная с этого третьего транша, 95% поступлений будет направлено на поддержку Украины через механизм кредитного сотрудничества с Украиной (ULCM), а 5% - через EPF.»

Как там объяснили, механизм ULCM оказывает безвозвратную поддержку для помощи Украине в погашении займа макрофинансовой помощи от ЕС, а также кредитов от двусторонних кредиторов.

Читайте также В G7 отказались разморозить российские активы

Напомним, Европейский Союз ищет возможность получить дополнительные миллиарды евро из замороженных российских активов, вкладывая их в более рискованные инструменты. Такой шаг позволит увеличить финансовую помощь Украине, не конфисковывая средства напрямую.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.