В G7 отказались разморозить российские активы — Finance.ua

В G7 отказались разморозить российские активы Сегодня 12:21

В G7 отказались разморозить российские активы

российские активы будут оставаться замороженными, пока страна-агрессор не прекратит войну против Украины и не возместит нанесенный ущерб.

Об этом говорится в совместном коммюнике , принятом по итогам саммита министров финансов стран G7.

«Мы подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами, суверенные активы россии в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными, пока россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, причиненный Украине», — говорится в совместном заявлении G7.

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В G7 подчеркнули, что поддерживают текущие усилия по достижению прекращения огня.

Также страны G7 признали, что мобилизация частного сектора будет играть важную роль в восстановлении и реконструкции Украины.

Они сослались на оценку Всемирного банка, согласно которой соответствующие расходы в течение следующего десятилетия могут составить $524 млрд.

В этом контексте они заявили о намерении и дальше поддерживать через трастовый фонд MIGA SURE и сотрудничать с правительством Украины, международными финансовыми учреждениями и страховым сектором через Платформу доноров для Украины. Одной из целей является скорейшая отмена полного запрета, наложенного на Украину.

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Отдельно отмечено, что страны и организации, финансово или технически поддерживавшие российскую военную машину, не вправе получать прибыль от реконструкции Украины.

«Мы будем и дальше координировать поддержку для содействия скорейшему восстановлению и реконструкции Украины, в частности на саммите по восстановлению Украины, который состоится в Риме 10−11 июля 2025 года», — сообщили в G7.

НВ По материалам:

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