НБУ обнародовал обновленную Стратегию развития финансового сектора — Finance.ua

НБУ обнародовал обновленную Стратегию развития финансового сектора

Национальный банк Украины вместе с Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, Фондом гарантирования вкладов физических лиц, Министерствами финансов, экономики, окружающей среды и сельского хозяйства утвердили обновленную Стратегию развития финансового сектора Украины.
Об этом говорится в сообщении НБУ.

Зачем это

Длительная полномасштабная война создает высокий уровень неопределенности, что требует пересмотра общих стратегических приоритетов.
«Реализация обновленной Стратегии будет способствовать повышению эффективности и скоординированности действий регуляторов финансового рынка, направленных на усиление макроэкономической и финансовой стабильности, привлечение инвестиций и дальнейшую интеграцию Украины в Европейский Союз», — отмечает регулятор.
Обновление также предусмотрено Меморандумом об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом.

Основные изменения в обновленной Стратегии

1. Расширение мер по макроэкономической и финансовой стабильности:

  • новые инициативы по законодательному урегулированию деятельности Фонда развития предпринимательства;
  • разработка Стратегии развития ипотечного кредитования;
  • реформирование системы общеобязательного государственного социального страхования;
  • повышение устойчивости критической инфраструктуры и цифровой операционной стойкости финансового сектора и Фонда гарантирования вкладов.
Эти меры должны обеспечить надежность и эффективность работы финансовой системы.

2. Модернизация рынков капитала:

  • обновление мер по развитию инфраструктуры рынков капитала;
  • согласование целевой модели работы рынков с заинтересованными сторонами;
  • консолидация учетной инфраструктуры;
  • активное привлечение иностранных инвесторов.
Цель этих изменений — реформирование рынка для максимально эффективного привлечения частных инвестиций.

3. Углубление евроинтеграции:

  • расширение цели «Финансовая система работает на восстановление страны и интегрируется в ЕС»;
  • введение инициативы «Европейская интеграция финансового сектора»;
  • углубление сотрудничества с институтами ЕС, выполнение программных документов и активное участие в переговорном процессе;
  • имплементация актов права ЕС с учетом рекомендаций Еврокомиссии.

Ключевые индикаторы и новые приоритеты

Для оперативного реагирования на вызовы Стратегия содержит обновленный список ключевых индикаторов на краткосрочную перспективу. Также при обновлении Стратегии уточнены пять индикаторов и добавлены четыре новых:
  • расширение доступа к дистанционным финансовым и государственным услугам через систему BankID НБУ;
  • законодательное урегулирование деятельности инвестиционных фондов;
  • усовершенствование системы добровольного накопительного пенсионного обеспечения;
  • расширение связи с иностранными депозитариями по инструментам восстановления.
В документе обновлено описание текущего состояния финансового сектора Украины и видение его дальнейшего развития.

Комментарий главы НБУ

Глава Национального банка Андрей Пышный подчеркнул, что Стратегия поможет адаптироваться к текущим вызовам и создать основу для устойчивого экономического роста, привлечения частных инвестиций и евроинтеграции.
«Интеграция украинского финансового сектора в правовое и институционное пространство ЕС откроет новые возможности для эффективного развития рынков капитала, усиления доверия инвесторов и повышения стандартов регулирования. Пока эквивалентность регулирования банковского сектора в Украине нормам ЕС достигает 77%, а к 2027 году Национальный банк намерен достичь стопроцентной эквивалентности», — отметил Пышный.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
