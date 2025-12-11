ЕБРР профинансирует новые объекты доступного жилья в Киевской области Сегодня 10:44 — Недвижимость

ЕБРР профинансирует новые объекты доступного жилья в Киевской области

Европейский банк реконструкции и развития и Европейская комиссия открывают кредитную линию в размере 100 млн евро для поддержки создания масштабируемой платформы доступного и энергоэффективного арендного жилья в Украине.

Проект реализуется по инициативе филантропа Делла Лоя Хансена.

По словам директора ЕБРР по недвижимости Влаха Кояковича, эта инициатива является важным шагом во внедрении Стратегии банка относительно сектора недвижимости в Украине и демонстрирует потенциал частного сектора в восстановлении и обеспечении долгосрочной устойчивости страны.

Финансирование направлено на обеспечение безопасного и устойчивого жилья для внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий населения, решая одну из наиболее острых социальных проблем.

Программу возглавляет застройщик и филантроп Делл Лой Хансен, а реализацией занимается основанная им некоммерческая организация «Украинская миссия Хансена» (HUM). В рамках инициативы «Лестница к процветанию» используется сочетание моделей доступной аренды и аренды с правом выкупа, что способствует долгосрочной жилищной стабильности и экономической интеграции переселенцев.

Первый транш в размере 7,1 млн евро будет направлен на реализацию стартовой фазы проекта, которая предусматривает возведение 182 жилых единиц. В дальнейшем проект планируется масштабировать до 1800 домов в нескольких локациях Киевской области до 2029 года.

Европейский Союз поддерживает проект путем предоставления гарантии первого убытка в рамках Инвестиционной программы для Украины (UIF), входящей в структуру Международного фонда помощи Украине (UF). Обеспечение доступным жильем уязвимых слоев населения определено одним из ключевых приоритетов этой программы. Кроме того, проект получит техническую помощь от донорских организаций для усиления социального и экологического эффекта.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.