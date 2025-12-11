0 800 307 555
Bloomberg: Украина передала США обновленную версию «плана мира»

Украина направила обновленный мирный план в США в ходе переговоров Президента Трампа с европейскими лидерами.
Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Передача обновленного плана мира в Вашингтон состоялась синхронно с важными переговорами Трампа. Агентство сообщает, что в настоящее время Президент США общался по телефону с европейскими лидерами: британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
«Недели переговоров привели к документу, который более приемлем для Киева, но несколько противоречивых моментов, в частности относительно территории и гарантий безопасности, продолжают тормозить соглашение», — пишет Bloomberg.
Лидеры Великобритании, Франции, Германии и США согласны, что сейчас настал критический момент для Украины и безопасности евроатлантического региона.
Вчера, 9 декабря, издание Financial Times написало со ссылкой на собственные источники, что администрация Трампа дала всего несколько дней президенту Владимиру Зеленскому, чтобы ответить на американское предложение о завершении войны.
Также 9 декабря Зеленский заявил, что в ближайшее время Украина передаст США «мирный план», доработанный совместно с европейскими партнерами.
По материалам:
Українські Новини
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
