Bloomberg: Украина передала США обновленную версию «плана мира» Сегодня 11:12

Bloomberg: Украина передала США обновленную версию «плана мира»

Украина направила обновленный мирный план в США в ходе переговоров Президента Трампа с европейскими лидерами.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Передача обновленного плана мира в Вашингтон состоялась синхронно с важными переговорами Трампа. Агентство сообщает, что в настоящее время Президент США общался по телефону с европейскими лидерами: британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

«Недели переговоров привели к документу, который более приемлем для Киева, но несколько противоречивых моментов, в частности относительно территории и гарантий безопасности, продолжают тормозить соглашение», — пишет Bloomberg.

Лидеры Великобритании, Франции, Германии и США согласны, что сейчас настал критический момент для Украины и безопасности евроатлантического региона.

Вчера, 9 декабря, издание Financial Times написало со ссылкой на собственные источники, что администрация Трампа дала всего несколько дней президенту Владимиру Зеленскому, чтобы ответить на американское предложение о завершении войны.

Также 9 декабря Зеленский заявил, что в ближайшее время Украина передаст США «мирный план», доработанный совместно с европейскими партнерами.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.