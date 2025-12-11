Евростат успокоил Францию ​​и Италию по поводу мегакредита для Украины Сегодня 10:13

Франция и Италия получили подтверждение, что их участие в новом кредитном пакете ЕС в поддержку Украины не повлияет на уровень их государственного долга.

Об этом сообщает Politico

Евростат пояснил, что финансовые гарантии, лежащие в основе ссуды на сумму 210 млрд евро и обеспеченные замороженными российскими активами в Бельгии, классифицируются как «условные обязательства».

Это означает, что они попадут в долговую статистику стран только в случае их фактического срабатывания — а вероятность этого оценивается как низкая.

Такое разъяснение снимает ключевые опасения Парижа и Рима, что заключение соглашения может подорвать доверие инвесторов и повысить стоимость заимствований.

Для Франции и Италии это критично, ведь на следующей неделе лидеры ЕС обсудят кредитный пакет, от которого зависит финансовая устойчивость Украины в 2026 году.

Еврокомиссия предлагает распределить риски между всеми странами-членами, чтобы гарантировать кредит на случай, если россии все же удастся вернуть свои замороженные средства, хранящиеся в системе Euroclear.

В письме отмечается, что ни одно из условий, которые могли бы передать финансовую ответственность государствам-членам, «не будет выполнено». Фактическое бремя гарантий будет нести сама Еврокомиссия.

Германия, согласно изначальному проекту, должна обеспечить наибольшую долю гарантий — более 52 млрд евро. Эта сумма может возрасти, поскольку Венгрия уже отказалась участвовать в механизме поддержки Украины.

Бельгия также не меняет своей позиции, добиваясь более широких гарантий безопасности от возможных российских контрмер.

Наибольшим риском инициативы остается возможное размораживание российских активов, если отдельные страны, такие как Венгрия или Словакия, откажутся поддерживать санкции.

Для продления санкций нужно единогласие, а их блокировка может заставить ЕС вернуть средства россии.

Чтобы избежать такого сценария, был предложен юридический механизм, который вызывает дискуссии среди дипломатов и будет обсуждаться на заседании послов ЕС.

Евростат описал риск срабатывания гарантий как «сложное событие без очевидной вероятности».

Финансовая поддержка Украины

Финансовый пакет на 210 млрд евро — ключевой элемент долгосрочного плана поддержки Украины, который должен обеспечить ее армию и экономику в случае затяжной войны.

Замороженные российские активы в ЕС, в первую очередь в системе Euroclear, стали главной финансовой основой механизма, но их статус зависит от санкционных решений ЕС.

Венгрия и Словакия неоднократно блокировали или угрожали блокировать санкции, что создает риск для стабильности всей программы финансирования.

Лидеры ЕС будут обсуждать механизм на саммите на следующей неделе. Неудача с принятием решения может поставить под угрозу финансовую поддержку Украины в 2026 году.

