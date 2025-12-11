В США одобрили оборонный бюджет: сколько получит Украина (сроки)
Палата представителей Конгресса США одобрила проект Закона об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2026 финансовый год с общим военным бюджетом в 900 млрд долл., из которых 800 млн долл. предусмотрены для поддержки Украины. Голосование прошло в среду вечером по времени Вашингтона.
Об этом сообщает The Guardian, пишет УНИАН.
Принятый документ делает особый акцент на европейской безопасности. NDAA запрещает сокращать численность американских войск в Европе менее чем до 76 тысяч человек на период более чем 45 дней, а также блокирует вывоз ключевого военного оборудования с континента.
«Президент Трамп и республиканцы в Конгрессе восстанавливают силу Америки, поддерживают союзников и обеспечивают, чтобы США оставались самой мощной армией мира», — заявил перед голосованием спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
В рамках проекта закона 400 млн долл. заложено на Инициативу содействия безопасности Украины (USAI) в 2026 финансовом году. Действие программы продлено до 2029 года.
В то же время NDAA только санкционирует программы Пентагона — фактическое финансирование должно быть утверждено отдельным бюджетным законопроектом.
Голосование прошло вскоре после обнародования новой стратегии национальной безопасности США, в которой Европу предостерегают об угрозе «цивилизационного уничтожения» и фиксируют поддержку Вашингтоном правых националистических сил в ЕС.
