Для выполнения маяков меморандума с МВФ: глава налоговой службы согласовал с командой Фонда план совместной работы — Finance.ua

Для выполнения маяков меморандума с МВФ: глава налоговой службы согласовал с командой Фонда план совместной работы Сегодня 16:31

Для выполнения маяков меморандума с МВФ: глава налоговой службы согласовал с командой Фонда план совместной работы

Глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко сообщил, что провел встречу с представителями МВФ, где обсудили направления сотрудничества.

«Реформа налогового администрирования продолжается! Вместе с командой Международного валютного фонда работаем над комплексом мер, чтобы сделать систему более эффективной, прозрачной и современной. Встретился с представителями МВФ Энрико Аавом и Сюзан Бетс. Обсудили конкретные меры выполнения полученных ГНС рекомендаций в рамках технической помощи Департамента по бюджетным вопросам МВФ в рамках внедрения Национальной стратегии доходов до 2030 года», — написал Кравченко.

По его словам, основные направления, над которыми сейчас работают:

Управление реформами — обновляют критерии мониторинга реформ, внедряют эффективное управление изменениями.

— обновляют критерии мониторинга реформ, внедряют эффективное управление изменениями. Управление комплайенс-рисками — речь идет о разработке ключевых показателей эффективности для экспериментального проекта, аудите навыков сотрудников и т. д.

— речь идет о разработке ключевых показателей эффективности для экспериментального проекта, аудите навыков сотрудников Налоговый аудит — внедряют риск-ориентированные подходы к аудиту, разрабатываются ключевые показатели эффективности аудита.

— внедряют риск-ориентированные подходы к аудиту, разрабатываются ключевые показатели эффективности аудита. Реформы в сфере IT — повышают автоматизацию процессов снижения административной нагрузки и максимальной прозрачности.

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«Также согласовали план совместной работы на ближайшее время по усовершенствованию процессов осуществления налогового аудита, в частности в части определения стратегических и операционных целей этой деятельности ГНС, внедрения рискориентированного подхода к формированию планов проверок. Это позволит Украине достичь выполнения соответствующих маяков меморандума с МВФ и создать систему налогового администрирования, которая будет соответствовать лучшим стандартам».

УНН По материалам:

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