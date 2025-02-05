Налоговая и таможенная службы в январе перевыполнили план более чем на 10 млрд грн — Finance.ua
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Налоговая и таможенная службы в январе перевыполнили план более чем на 10 млрд грн

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Налоговая и таможенная службы в январе перевыполнили план более чем на 10 млрд грн
Налоговая и таможенная службы в январе перевыполнили план более чем на 10 млрд грн
По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 128,2 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:
  • 37,5 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 53,0 млрд грн, возмещено — 15,5 млрд грн);
  • 36,6 млрд грн — налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;
  • 24,1 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;
  • 15,9 млрд грн — акцизного налога;
  • 4,2 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;
  • 2,3 млрд грн — налог на прибыль предприятий;
  • 2,0 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.
При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 114,8% (+9,8 млрд грн), Государственной таможенной службой — 100,8% (+0,4 млрд грн).
В целом, по итогам января 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 282,8 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кассовые расходы государственного бюджета составили 352,9 млрд грн, в том числе общего фонда — 213,3 млрд грн.
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Напомним, Министерство финансов Украины утвердило новую форму налогового расчета сумм НДФЛ и ЕСВ, а также обновило порядок его заполнения и предоставления. Изменения касаются всех налоговых агентов, в том числе юридических лиц и ФЛП, которые выплачивают доходы физическим лицам.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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