Правительство освободило от налогов передачу конфискованного имущества для нужд обороны — Finance.ua

Правительство освободило от налогов передачу конфискованного имущества для нужд обороны Сегодня 17:40 — Казна и Политика

Правительство освободило от налогов передачу конфискованного имущества для нужд обороны

Кабинет Министров утвердил перечень товаров, операции по безвозмездной передаче которых временно освобождаются от налогообложения акцизным налогом и НДС.

Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Утвержден, согласно разделу ХХ „Переходные положения“ Налогового кодекса Украины, перечень товаров, операции по безвозмездной передаче которых временно освобождаются от налогообложения акцизным налогом и налогом на добавленную стоимость», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в список входят транспортные средства с указанием их марки, модели, типа, года выпуска и рабочего объема двигателя, которые являются конфискованным имуществом, имуществом, признанным бесхозяйственным, или имуществом, за которым не обратился владелец.

Такое имущество по праву наследования или на других законных основаниях переходит в собственность государства и распоряжение Вооруженных сил Украины, других военных формирований, участвующих в обеспечении национальной безопасности и обороны.

Укрінформ По материалам:

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