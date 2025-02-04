Правительство освободило от налогов передачу конфискованного имущества для нужд обороны — Finance.ua
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Правительство освободило от налогов передачу конфискованного имущества для нужд обороны

Казна и Политика
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Правительство освободило от налогов передачу конфискованного имущества для нужд обороны
Правительство освободило от налогов передачу конфискованного имущества для нужд обороны
Кабинет Министров утвердил перечень товаров, операции по безвозмездной передаче которых временно освобождаются от налогообложения акцизным налогом и НДС.
Об этом сообщил в телеграме постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
«Утвержден, согласно разделу ХХ „Переходные положения“ Налогового кодекса Украины, перечень товаров, операции по безвозмездной передаче которых временно освобождаются от налогообложения акцизным налогом и налогом на добавленную стоимость», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что в список входят транспортные средства с указанием их марки, модели, типа, года выпуска и рабочего объема двигателя, которые являются конфискованным имуществом, имуществом, признанным бесхозяйственным, или имуществом, за которым не обратился владелец.
Такое имущество по праву наследования или на других законных основаниях переходит в собственность государства и распоряжение Вооруженных сил Украины, других военных формирований, участвующих в обеспечении национальной безопасности и обороны.
По материалам:
Укрінформ
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