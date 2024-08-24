До конца года Украина получит 10 миллиардов гривен, конфискованных у российских олигархов и коллаборантов — Finance.ua
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До конца года Украина получит 10 миллиардов гривен, конфискованных у российских олигархов и коллаборантов

Казна и Политика
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До конца года Украина получит 10 миллиардов гривен, конфискованных у российских олигархов и коллаборантов
До конца года Украина получит 10 миллиардов гривен, конфискованных у российских олигархов и коллаборантов
До конца 2024 года в государственный бюджет должно поступить 10 миллиардов гривен от продажи активов подсанкционных российских олигархов и коллаборантов.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции.
Как сообщила заместитель министра юстиции Инна Богатых, в настоящее время в ВАКС подали иски о взыскании активов в отношении:
  • Бабакова, Воеводина, Гинера (группа «ВС энерджи», сеть «Премьер Палац», 7 облэнерго, доли в «Днепроспецсталь», «Криворожском железорудном» и другие);
  • Лукьяненко (отец и сын), группа «ГМС» (Сумский «Насосэнергомаш» и другие связанные компании, недвижимость, земля и т. п.);
  • Гориловского, Буяновского, Меньшова (группа «Полипластик»);
  • Ротенбергов, Скоробогатька, Пономаренко (право требования по кредитным договорам и договорам обеспечения по Ocean Plaza);
  • Медведчука, Марченко (корпоративные права, недвижимость, движимое имущество, оружие, историко-культурные ценности, драгоценности и т. п.);
  • Шелкова, ВСМПО-АВИСМА (право требования по кредитам по «ДемГОК»);
  • Усманова (железорудная продукция в объеме около 165 тысяч тонн);
  • Десятовой (недвижимое, движимое имущество).
Среди поданных исков есть два заявления об апелляции:
  • Роял Пэй (денежные средства экв. около 2 миллиарда гривен);
  • Леонтьев, Каленов, Семенчев, Черевко (недвижимое, движимое имущество);
В общей сложности в суд подали 57 исков по взысканию активов у подсанкционных лиц, из них 48 — вступили в законную силу. Среди взысканных активов есть имущество:
  • российских олигархов, приближенных к президенту рф — Ротенбергам, Дерипаске, Худайнатову, Гинеру;
  • коллаборантов — Сальдо, Балицких, Абисова, Бобрышева, Гаркуши, Пащенко; бывших государственных деятелей — Януковича, Табачника;
  • лиц, финансировавших россию — Богуслаева, Кононенко;
  • пропагандистов рф — Лебедева, Киселева и т. д.
Замминистра добавила, что взысканные средства направляются в Государственный бюджет Украины, имущество — в Фонд государственного имущества, который готовит активы к приватизации.
«От продажи взысканных активов подсанкционных лиц в Государственный бюджет Украины еще до конца 2024 года должно поступить около 10 миллиардов гривен», — подчеркнула Инна Богатых.
По материалам:
hromadske
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