Миссия МВФ начала работать в Украине — Finance.ua

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Миссия МВФ начала работать в Украине

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Миссия МВФ начала работать в Украине
Миссия МВФ начала работать в Украине
Миссия Международного валютного фонда начала 20 февраля работать в Киеве. Планируются переговоры с представителями власти Украины по поводу очередного пересмотра программы с Украиной.
Об этом сообщает представительство МВФ в Киеве.
«Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня в Киеве обсуждение с представителями властей Украины седьмого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF)», — говорится в заявлении Пришилы Тофано, постоянной представительницы МВФ в Украине.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил детали дальнейшего сотрудничества с главой Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером и заявил, что миссия начнет работу на этой неделе.

Программа МВФ

Напомним, 31 марта 2023 года МВФ утвердил четырехлетнюю программу расширенного финансирования из Украины на сумму 15,6 миллиарда долларов.
За почти два года действия программы Украина успешно завершила уже шесть пересмотров — впервые за историю сотрудничества с МВФ. Это позволило получить кредиты в 9,8 млрд долларов.
В 2025 году Украина может получить 2,7 млрд долларов от МВФ по результатам четырех квартальных пересмотров.
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Ожидается, что кредиты поступят четырьмя траншами: в марте 918 млн долларов, июне — 810 млн, августе — 540 млн, и декабре — 445 млн долларов.
Напомним, в декабре МВФ обновил базовый сценарий, согласно которому война россии против Украины закончится в конце 2025 года. Этот сценарий предполагает рост экономики Украины в 2025 году на 2,5−3,5% и ускорение роста до 5,3% в 2026 году.
Общий дефицит внешнего финансирования Украины на 2023−2024 годы оценивается в 148 млрд долларов.
По материалам:
РБК-Україна
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