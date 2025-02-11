Глава МВФ высказалась о рисках влияния американских пошлин на мировую экономику — Finance.ua

Глава МВФ высказалась о рисках влияния американских пошлин на мировую экономику Сегодня 15:03 — Мир

Глава МВФ высказалась о рисках влияния американских пошлин на мировую экономику

Во вторник, 11 февраля, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите WGS 2025 в Дубае назвала новые пошлины США «историей, которая находится в развитии». Она отметила, что в настоящее время пока слишком рано оценивать их влияние на мировую экономику.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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«Это история, которая находится в развитии… У нас есть элементы торговой политики, которые, как мы ожидали, будут реализованы и которые были объявлены в ходе предвыборной кампании (Трампа. — Ред.), но есть еще очень много неизвестных. Поэтому, когда я думаю о влиянии на мировую экономику, мой ответ вам сегодня: пока рано об этом говорить», — заявила Георгиева.

По ее мнению, мировая экономика выглядит на удивление устойчивой, несмотря на ряд беспрецедентных потрясений. Пока прогнозировать перспективы инфляции трудно.

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«Даже в этом случае нам просто нужно посмотреть, как будут развиваться события. Потому что если мы окажемся в ситуации, когда в некоторых частях света наблюдается замедление, которое может подтолкнуть центральные банки к снижению процентных ставок, то это может не привести к инфляции», — подчеркнула глава МВФ.

Известно, что президент США Дональд Трамп 10 февраля существенно повысил пошлины на импорт стали и алюминия до фиксированных 25%. Этот шаг, как он надеется, будет способствовать отраслям промышленности, которые испытывают трудности в Соединенных Штатах, однако он также рискует спровоцировать многофронтовую торговую войну.

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