Глава МВФ высказалась о рисках влияния американских пошлин на мировую экономику — Finance.ua
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Глава МВФ высказалась о рисках влияния американских пошлин на мировую экономику

Мир
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Глава МВФ высказалась о рисках влияния американских пошлин на мировую экономику
Глава МВФ высказалась о рисках влияния американских пошлин на мировую экономику
Во вторник, 11 февраля, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на Всемирном правительственном саммите WGS 2025 в Дубае назвала новые пошлины США «историей, которая находится в развитии». Она отметила, что в настоящее время пока слишком рано оценивать их влияние на мировую экономику.
Об этом сообщает агентство Reuters.
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«Это история, которая находится в развитии… У нас есть элементы торговой политики, которые, как мы ожидали, будут реализованы и которые были объявлены в ходе предвыборной кампании (Трампа. — Ред.), но есть еще очень много неизвестных. Поэтому, когда я думаю о влиянии на мировую экономику, мой ответ вам сегодня: пока рано об этом говорить», — заявила Георгиева.
По ее мнению, мировая экономика выглядит на удивление устойчивой, несмотря на ряд беспрецедентных потрясений. Пока прогнозировать перспективы инфляции трудно.
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«Даже в этом случае нам просто нужно посмотреть, как будут развиваться события. Потому что если мы окажемся в ситуации, когда в некоторых частях света наблюдается замедление, которое может подтолкнуть центральные банки к снижению процентных ставок, то это может не привести к инфляции», — подчеркнула глава МВФ.
Известно, что президент США Дональд Трамп 10 февраля существенно повысил пошлины на импорт стали и алюминия до фиксированных 25%. Этот шаг, как он надеется, будет способствовать отраслям промышленности, которые испытывают трудности в Соединенных Штатах, однако он также рискует спровоцировать многофронтовую торговую войну.
По материалам:
Діло
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