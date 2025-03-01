Украина и МВФ согласовали седьмой пересмотр программы финансирования — Finance.ua

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Украина и МВФ согласовали седьмой пересмотр программы финансирования

Казна и Политика
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Украина и МВФ согласовали седьмой пересмотр программы финансирования
Украина и МВФ согласовали седьмой пересмотр программы финансирования
Украинская власть и эксперты МВФ согласовали решение о седьмом пересмотре программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) на уровне экспертов.
Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.
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Общий объем программы составляет около $15,5 млрд в 2023—2027 годы, из которых уже привлечено $9,8 млрд.

Оценка МВФ

Эксперты МВФ отметили эффективность выполнения условий Программы Украиной. Все количественные критерии эффективности по состоянию на конец декабря были выполнены. Внедрено семь структурных маяков, еще один маяк выполнен с задержкой.
Стороны достигли понимания ряда дальнейших политик и реформ, направленных на поддержание макроэкономической стабильности.
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Министр финансов Сергей Марченко отметил, что Минфин остается преданным комплексному плану реформ.
Внедрение мер и политик позволит сохранить макрофинансовую стабильность и ускорить евроинтеграционные процессы в стране.
«Эффективное и слаженное сотрудничество с МВФ является одним из ключевых элементов в поддержке финансовой стабильности Украины в условиях неопределенности. Украина продолжает плодотворно работать над внедрением совместно определенных реформ», — добавил министр финансов.
По материалам:
Finance.ua
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