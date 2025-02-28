Украина и МВФ могут достичь нового соглашения более чем на 15 млрд долларов — Finance.ua
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Украина и МВФ могут достичь нового соглашения более чем на 15 млрд долларов

Казна и Политика
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Украина и МВФ могут достичь нового соглашения более чем на 15 млрд долларов
Украина и МВФ могут достичь нового соглашения более чем на 15 млрд долларов
Украина рассчитывает добиться нового соглашения с Международным валютным фондом уже на этой неделе. Размер кредитной помощи — 15,5 млрд долларов.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
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По данным издания, представители МВФ сейчас завершают регулярный пересмотр программы в Украине, действующей, несмотря на российско-украинскую войну. Собеседники Bloomberg сообщили, что «переговоры» между правительством Украины и МВФ «продвигаются гладко».
20 февраля миссия МВФ прибыла в Киев для обсуждения с представителями украинских властей седьмого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF).
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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что за шесть предыдущих пересмотров программы Украина получила 9,8 миллиарда долларов. В 2025 году Украина планирует привлечь от МВФ еще 2,7 млрд долларов.
Всего с начала полномасштабной войны россии Международный валютный фонд предоставил Украине более 12,4 миллиарда.
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По материалам:
suspilne.media
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