Украина и МВФ могут достичь нового соглашения более чем на 15 млрд долларов — Finance.ua

Украина и МВФ могут достичь нового соглашения более чем на 15 млрд долларов Сегодня 16:47 — Казна и Политика

Украина и МВФ могут достичь нового соглашения более чем на 15 млрд долларов

Украина рассчитывает добиться нового соглашения с Международным валютным фондом уже на этой неделе. Размер кредитной помощи — 15,5 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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По данным издания, представители МВФ сейчас завершают регулярный пересмотр программы в Украине, действующей, несмотря на российско-украинскую войну. Собеседники Bloomberg сообщили, что «переговоры» между правительством Украины и МВФ «продвигаются гладко».

20 февраля миссия МВФ прибыла в Киев для обсуждения с представителями украинских властей седьмого пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF).

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что за шесть предыдущих пересмотров программы Украина получила 9,8 миллиарда долларов. В 2025 году Украина планирует привлечь от МВФ еще 2,7 млрд долларов.

Всего с начала полномасштабной войны россии Международный валютный фонд предоставил Украине более 12,4 миллиарда.

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