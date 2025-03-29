Украина получит новый транш от МВФ на $400 млн — Finance.ua
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Украина получит новый транш от МВФ на $400 млн

Казна и Политика
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Украина получит новый транш от МВФ на $400 млн
Украина получит новый транш от МВФ на $400 млн
Совет директоров Международного валютного фонда утвердил седьмой пересмотр программы «Механизм расширенного финансирования» (EFF). В результате успешного пересмотра в ближайшее время Украина получит очередной восьмой транш в размере около 400 млн. долларов.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
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В МВФ отметили прогресс украинской стороны по выполнению условий программы EFF по состоянию на конец декабря 2024 года.
Отмечается, что украинская экономика остается устойчивой, а показатели выполнения EFF остаются высокими, несмотря на условия полномасштабной войны.
«Украина выполнила все количественные критерии эффективности по состоянию на конец декабря, предварительные меры по этому пересмотру, а также большинство структурных маяков. Сроки выполнения некоторых условий были скорректированы с учетом возможностей», — говорится в сообщении.
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Общая сумма выплат

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, общая сумма выплат по программе EFF составит более 10,1 млрд. долларов США.
В Государственный бюджет Украины уже поступило семь траншей в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 9,8 млрд. долларов США из запланированных 15,5 млрд. долларов США на период 2023—2027 годов.
По материалам:
Finance.ua
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