Правительство Украины одобрило проект меморандума с МВФ — Finance.ua
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Правительство Украины одобрило проект меморандума с МВФ

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Кабинет Министров одобрил проект Письма о намерениях правительства Украины и Национального банка Украины к Международному валютному фонду и проект Меморандума об экономической и финансовой политике.
Об этом свидетельствует распоряжение от 14 марта 2025 г. № 215-р.
Правительство уполномочило министра финансов Сергея Марченко на подписание указанного письма.
Документ пока не публикуется. Обычно его обнародуют после заседания Совета директоров МВФ, на котором принимается выделение очередного транша. Ожидается, что это произойдет в конце марта.

Программа с МВФ

Напомним, 28 февраля Миссия МВФ и украинские власти достигли соглашения на уровне персонала о седьмом пересмотре четырехлетнего соглашения EFF. Ожидается, что Украина получит около 400 млн долларов. Это увеличит общие выплаты по программе до 10,1 млрд долларов.
МВФ уменьшил объем ожидаемого в марте транша с 920 до 400 млн долларов по просьбе Украины.
«Это произошло после соответствующего обсуждения, и, по большому счету, по просьбе украинской стороны, учитывая то, что сейчас мы подтверждены должным образом источники внешнего финансирования», — сказал глава НБУ Андрей Пышный.
Как отметила Джули Козак, директор Департамента коммуникаций МВФ, общий размер программы, составляющий 15,6 млрд долларов, остается неизменным, а это изменение в схеме выплат отражает меняющуюся схему платежного баланса Украины.
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По ее словам, все количественные критерии эффективности на конец декабря были выполнены, и между украинскими властями и сотрудниками МВФ было достигнуто понимание ряда политик и реформ для поддержки макроэкономической стабильности.
«Программа структурных реформ в Украине продолжает успешно осуществляться, и украинские власти взяли на себя серьезные обязательства в ряде других областей», — добавила Козак.
Письмо о намерениях в МВФ подписывают президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства власти страны предпринять определенные шаги.
По материалам:
РБК-Україна
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