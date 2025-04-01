Украина срывает маяки по предстоящему пересмотру программы МВФ — консорциум RRR4U Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Украина срывает маяки по предстоящему пересмотру программы МВФ — консорциум RRR4U

Украина не выполнила один из ключевых структурных маяков для седьмого пересмотра программы МВФ и уже нарушила сроки трех маяков предстоящего восьмого пересмотра. По плану Ukraine Facility, страна рискует не выполнить девять индикаторов за первый квартал 2025 года.

Об этом сообщили участники консорциума #RRR4U во время презентации 13-го выпуска Мониторинга выполнения условий программ МВФ и ЕС.

28 марта 2025 года Исполнительный совет МВФ утвердил седьмой пересмотр программы для Украины. Для этого потребовалось задержавшееся на несколько месяцев подписание закона о повышении акцизов на табачные изделия, что привело к недополучению бюджетом более 2 млрд грн.

В то же время дедлайн для отмены «правок Лозового» в УПК перенесли на более поздний срок. Экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк отметил, что невыполнение этого обязательства не помешало достичь соглашения с МВФ на экспертном уровне, что свидетельствует о гибкости Фонда в сотрудничестве с Украиной.

По просьбе Минфина Украины МВФ сократил ближайший транш с $900 млн до $400 млн. Максим Самойлюк пояснил, что в 2025 году бюджетный дефицит лучше обеспечен внешним финансированием, в частности, благодаря программе ERA, использующей доходы от замороженных российских активов. Поэтому Украина предложила перенести часть финансирования на 2026−2027 годы.

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Восьмой пересмотр программы МВФ, запланированный на конец марта, также может столкнуться с трудностями. Из пяти маяков, которые будет оценивать Фонд, только два выполнены в срок.

Три других — назначение главы БЭБ, внешний аудит НАБУ и стратегия для НКЦБФР — остаются нереализованными. Максим Самойлюк подчеркнул, что для их выполнения есть время до июня, иначе придется договариваться с МВФ о переносе сроков или изменении условий.

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Параллельно Украина сотрудничает с ЕС в рамках Ukraine Facility. Эксперт DiXi Group Алена Корогод сообщила, что из 16 индикаторов за первый квартал выполнено всего семь, а девять остались нереализованными по состоянию на 27 марта. Она предупредила, что задержки могут повторить прошлогодний сценарий, когда отчетность и выплаты были отложены до июня.

С начала полномасштабного вторжения МВФ стал третьим по объему источником финансовой помощи Украине, уступая только ЕС и США.

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