Несмотря на войну: какие реформы должна провести Украина — Finance.ua

Несмотря на войну: какие реформы должна провести Украина Сегодня 20:20 — Казна и Политика

Реформы в Украине должны продолжаться даже во время войны. В частности, это судебная реформа, децентрализация и энергетическая сфера.

Об этом посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова сказала в интервью РБК-Украина.

Как отметила посол, реформы активно обсуждаются в рамках кластера «Фундаментальные ценности».

«Мы активно поддерживаем гражданское общество, которое выполняет функцию надзора, работаем с правительством. В рамках Механизма поддержки Украины (Ukraine Facility) есть ряд критериев, которые включают эти вопросы — судебная реформа, антикоррупция и верховенство права в широком смысле», — сказала Матернова.

Судебная реформа

Отвечая на вопрос, в каких областях прогресс мог бы быть достигнут даже в таких сложных условиях, Матернова сказала: «Думаю, Украина приложила много усилий для перезапуска своей судебной системы. И, как свидетельствуют опросы бизнеса, которые я видела, там есть положительная динамика. Органы судебного самоуправления перезапущены».

По ее словам, есть еще моменты, которые следует довести до конца — это перезапуск Верховного суда, завершение назначений в Конституционный суд и Высший антикоррупционный суд, а также надлежащее создание Высшего административного суда.

«Я не думаю, что война является преградой для этого — чтобы полностью воспользоваться преимуществами обновленной судебной системы. Она началась еще в 2016 году — пора ее завершить», — сказала посол.

Децентрализация и энергетика

Матернова также упомянула еще две сферы. Первая — это продолжение децентрализации.

«Планируется создание префектурных органов, и нужно обеспечить четкое распределение ответственности между местным, региональным и национальным уровнями. Это важная реформа, которую мы поддерживаем технически, но также внимательно за ней следим. Она тоже является частью критериев в рамках Ukraine Facility», — сказала она.

«И третье — хотя есть и другие направления — важно продолжить энергетические реформы: регулирование, интеграцию рынка (market coupling), общее управление государственной собственностью в сфере энергетики», — добавила посол ЕС.

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