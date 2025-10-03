Украина получила $133 млн от Всемирного банка
Украина получила 133 млн долларов США от Всемирного банка по проекту SURGE «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления». Средства поступили в общий фонд государственного бюджета.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
До конца года в рамках проекта Украина должна получить еще 396 млн долл., в том числе 230 млн долл. в рамках дополнительного финансирования проекта.
Что известно о SURGE
Цель проекта — обеспечить эффективное управление публичными инвестициями. Он направлен на повышение качества фискального управления в общинах, усовершенствование среднесрочного и программного бюджетирования, оптимизацию администрирования доходов, а также учет гендерных и климатических аспектов в финансовой политике.
«Реализация проекта осуществляется с использованием финансового инструмента „Программа кредитования с привязкой к результатам, Program-for-Results“ (PforR), который основывается на достижении конкретных показателей, привязанных к выплатам», — говорится в сообщении Минфина.
Чтобы получить заем в 2025 году, Украина выполнила ряд важных условий. В частности:
- внесены изменения в Бюджетный кодекс,
- утвержден среднесрочный план публичных инвестиций,
- принята единая методология их управления.
«Сотрудничество в рамках проекта SURGE способствует формированию современной и эффективной государственной политики в сфере управления публичными инвестициями. Важно, что в этом процессе мы уделяем особое внимание гендерным и климатическим аспектам, что позволяет сделать политику более инклюзивной и устойчивой к будущим вызовам. Благодарна Всемирному банку за поддержку Украины на этом пути», — подчеркнула заместитель министра финансов Ольга Зыкова.
Проект SURGE реализуется на Украине с 2024 года. За это время Всемирный банк заключил с Украиной соглашения более чем на 1 млрд долларов США финансирования в рамках проекта, в частности, на получение 10 млн долларов США грантовых средств.
