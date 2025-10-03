ПФУ приступил к финансированию пенсий за октябрь Сегодня 10:33 — Казна и Политика

ПФУ приступил к финансированию пенсий за октябрь

Пенсионный фонд Украины 2 октября начинает финансирование пенсий pf месяц. Деньги выплачиваются через «Укрпочту» и банки.

Об этом сообщает ПФУ

Общая сумма за месяц ожидается чуть менtе 70 млрд гривен. В сентябре ПФУ выплатил 67,3 млрд гривен, что на 1,5 млрд гривен меньше, чем в августе.

Выплата пенсий производится с 4 по 25 число каждого месяца. В случае если установленная дата выплаты пенсии выпадает на праздничный или выходной день, пенсия может быть выплачена досрочно, но в пределах выплатного периода.

Пенсионный фонд Украины зафиксировал резкое снижение показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, учитываемого для исчисления пенсии. В июле он упал почти на 2 тысячи гривен.

Об этом свидетельствуют данные ПФУ.

По данным ПФУ, официальная зарплата в июле составила 20 455,65 гривны, что на 1 981,41 гривны меньше, чем в июне (22 336,81 гривны).

