ПФУ приступил к финансированию пенсий за октябрь
Пенсионный фонд Украины 2 октября начинает финансирование пенсий pf месяц. Деньги выплачиваются через «Укрпочту» и банки.
Об этом сообщает ПФУ.
Общая сумма за месяц ожидается чуть менtе 70 млрд гривен. В сентябре ПФУ выплатил 67,3 млрд гривен, что на 1,5 млрд гривен меньше, чем в августе.
Выплата пенсий производится с 4 по 25 число каждого месяца. В случае если установленная дата выплаты пенсии выпадает на праздничный или выходной день, пенсия может быть выплачена досрочно, но в пределах выплатного периода.
Пенсионный фонд Украины зафиксировал резкое снижение показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, учитываемого для исчисления пенсии. В июле он упал почти на 2 тысячи гривен.
Об этом свидетельствуют данные ПФУ.
По данным ПФУ, официальная зарплата в июле составила 20 455,65 гривны, что на 1 981,41 гривны меньше, чем в июне (22 336,81 гривны).
