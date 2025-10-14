Фонд гарантирования повысит сумму возмещения до 100 тыс. евро
В течение следующих трех лет Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет сосредоточен на том, чтобы украинская система гарантирования максимально соответствовала нормам ЕС. В частности, речь идет и о повышении гарантированной суммы к европейским показателям.
Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда Ольга Билай.
«Мы продолжим работать над расширением перечня субъектов, на которых будут распространяться гарантии, и над повышением гарантированной суммы. В первую очередь речь идет о юридических лицах, защита которых является одной из наших стратегических задач», — отметила она.
Что в планах ФГВФЛ
По словам главы Фонда, сумма гарантированного возмещения будет расти постепенно — до 100 тыс. евро, с учетом украинских реалий.
Кроме того, систему планируют распространить на новых участников, в частности, на кредитные союзы, которые привлекают средства населения и кредитуют малый и микробизнес.
Как Фонд работает в условиях войны
Билай также рассказала, как Фонд пережил последствия двух банковских кризисов и действовал в первые дни полномасштабного вторжения. Одним из ключевых решений 2022 года стало введение полной гарантии по вкладам на время военного положения — шаг, который дал системе и гражданам ощущение стабильности.
Во время войны Фонд продолжал производить выплаты, адаптировал управление активами к новым условиям и обеспечил онлайн-доступ вкладчиков к своим средствам.
Такие действия, по словам Билай, усилили доверие вкладчиков и помогли сохранить ликвидность банков. В 2025 году Фонд перечислил в государственный бюджет 7,9 млрд грн в рамках исполнения договора о переводе средств.
«Банковская система устояла и остается стабильной благодаря слаженной работе всех участников рынка. Фонд гарантирует возмещение 100% вкладов во время военного положения, что способствует доверию вкладчиков. Впереди — восстановление экономики и интеграция с финансовым пространством ЕС. В этом процессе Фонд будет играть важную роль, потому что гарантия сбережений — это и о деньгах, и о доверии, а доверие — это ключ к восстановлению и развитию страны», — подытожила директор.
Напомним, что с 13 апреля 2022 года во время военного положения все депозиты защищены на 100%, то есть вкладчикам возвращают полную сумму с процентами. После его завершения и еще в течение трех месяцев гарантия сохранится. Далее максимальная сумма возмещения будет составлять 600 тыс. грн.
