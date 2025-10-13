Кабмин расширил программу «Доступные кредиты 5−7-9%» для прифронтовых территорий Сегодня 11:05 — Кредит&Депозит

Кабмин расширил программу «Доступные кредиты 5−7-9%» для прифронтовых территорий

Кабмин принял решение, которое расширяет возможности программы «Доступные кредиты 5−7-9%» для предпринимателей из прифронтовых регионов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

Согласно постановлению от 10 октября бизнес, работающий в зонах активных боевых действий, теперь сможет получить дополнительные льготы и финансовую поддержку.

Новые возможности для бизнеса

Теперь действие программы распространяется на территории активных боевых действий , где продолжают функционировать государственные электронные системы.

Предприятия, уже пользовавшиеся государственной поддержкой в ​​2022−2024 годах, могут:

продлить срок действия кредитов до конца 2027 года;

рефинансировать задолженность по действующим займам на льготных условиях.

Также бизнес, оказавшийся в зоне высокого военного риска после подписания кредитного договора, получит право на применение льготной процентной ставки.

Как отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, из-за обстрелов многие компании в прифронтовых регионах потеряли доходы, имущество и производственные мощности. Поэтому правительственное решение позволит им сохранить бизнес, рабочие места и продолжить деятельность, несмотря на военные риски.

Справка Finance.ua:

программа «Доступные кредиты 5−7-9%» является частью политики развития производителей «Сделано в Украине» и направлена ​​на поддержку микро-, малого и среднего бизнеса путем удешевления кредитов через государственные компенсации или гарантии;

программа реализуется через Фонд развития предпринимательства и уполномоченные банки;

Как мы сообщали ранее, всего от старта программы в феврале 2020 года бизнес привлек более 123,8 тыс. кредитов на сумму около 424 млрд грн, из них 89 тыс. кредитов на сумму 334 млрд грн — с начала военного положения.

