Кабмин расширил программу «Доступные кредиты 5−7-9%» для прифронтовых территорий
Кабмин принял решение, которое расширяет возможности программы «Доступные кредиты 5−7-9%» для предпринимателей из прифронтовых регионов.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
Согласно постановлению от 10 октября бизнес, работающий в зонах активных боевых действий, теперь сможет получить дополнительные льготы и финансовую поддержку.
Новые возможности для бизнеса
Теперь действие программы распространяется на территории активных боевых действий, где продолжают функционировать государственные электронные системы.
Предприятия, уже пользовавшиеся государственной поддержкой в 2022−2024 годах, могут:
- продлить срок действия кредитов до конца 2027 года;
- рефинансировать задолженность по действующим займам на льготных условиях.
Также бизнес, оказавшийся в зоне высокого военного риска после подписания кредитного договора, получит право на применение льготной процентной ставки.
Как отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, из-за обстрелов многие компании в прифронтовых регионах потеряли доходы, имущество и производственные мощности. Поэтому правительственное решение позволит им сохранить бизнес, рабочие места и продолжить деятельность, несмотря на военные риски.
Справка Finance.ua:
- программа «Доступные кредиты 5−7-9%» является частью политики развития производителей «Сделано в Украине» и направлена на поддержку микро-, малого и среднего бизнеса путем удешевления кредитов через государственные компенсации или гарантии;
- программа реализуется через Фонд развития предпринимательства и уполномоченные банки;
- Как мы сообщали ранее, всего от старта программы в феврале 2020 года бизнес привлек более 123,8 тыс. кредитов на сумму около 424 млрд грн, из них 89 тыс. кредитов на сумму 334 млрд грн — с начала военного положения.
Поделиться новостью
Также по теме
Кабмин расширил программу «Доступные кредиты 5−7-9%» для прифронтовых территорий
Деньги vs инфляция: зачем открывать депозит
НБУ изменил правила оценки заемщиков из прифронтовых регионов
Законопроект «О кредитной истории»: в НБУ назвали ключевые изменения
В Украине планируют изменить правила относительно кредитной истории: Рада приняла в первом чтении законопроект
Какой будет доходность по депозитам в октябре: ответ банкира