НБУ изменил правила оценки заемщиков из прифронтовых регионов

Национальный банк Украины установил новые правила расчета финансового результата для предприятий, работающих преимущественно на прифронтовых территориях и пострадавших в результате войны или стихийных бедствий, чтобы сохранить и расширить доступ таких компаний к кредитным ресурсам.

Соответствующие изменения внесены в постановление Правления НБУ от 25 февраля 2022 года № 23 «О некоторых вопросах деятельности банков Украины и банковских групп» и утвержденных им Правил работы банков во время военного положения.

Новый подход к оценке платежеспособности

Теперь банки получили возможность оценивать способность должника выполнять обязательства перед кредиторами по новому подходу. Это касается компаний, работающих на территориях , где боевые действия продолжаются или дата их завершения еще не определена в соответствующем перечне территорий.

Банк может использовать прогнозное значение финансового результата от операционной деятельности должника, если предприятие понесло значительные потери из-за войны или стихийного бедствия. К примеру, повреждение производственных помещений или оборудования.

Ранее финансовые учреждения имели право принимать во внимание только исторические показатели финрезультата за предыдущие периоды.

«Такое решение будет способствовать расширению доступа к банковским кредитам для бизнеса, в том числе на прифронтовых территориях», — отметили в Нацбанке.

Напомним, Верховная Рада 7 октября приняла в первом чтении проект закона № 14013 о кредитной истории. Цель законопроекта — усиление защиты прав заемщиков, улучшение обмена информацией на кредитном рынке и повышение ее качества, а также поощрение ответственного кредитования. Одно из главных новшеств — «стоп-кредит» — граждане смогут заявить о нежелании заключать новые кредитные договоры.

Со своей стороны, в Нацбанке рассказали о ключевых положениях документа. О них можно прочитать здесь.

