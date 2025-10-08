0 800 307 555
НБУ изменил правила оценки заемщиков из прифронтовых регионов
Национальный банк Украины установил новые правила расчета финансового результата для предприятий, работающих преимущественно на прифронтовых территориях и пострадавших в результате войны или стихийных бедствий, чтобы сохранить и расширить доступ таких компаний к кредитным ресурсам.
Соответствующие изменения внесены в постановление Правления НБУ от 25 февраля 2022 года № 23 «О некоторых вопросах деятельности банков Украины и банковских групп» и утвержденных им Правил работы банков во время военного положения.

Новый подход к оценке платежеспособности

Теперь банки получили возможность оценивать способность должника выполнять обязательства перед кредиторами по новому подходу. Это касается компаний, работающих на территориях, где боевые действия продолжаются или дата их завершения еще не определена в соответствующем перечне территорий.
Банк может использовать прогнозное значение финансового результата от операционной деятельности должника, если предприятие понесло значительные потери из-за войны или стихийного бедствия. К примеру, повреждение производственных помещений или оборудования.
Ранее финансовые учреждения имели право принимать во внимание только исторические показатели финрезультата за предыдущие периоды.
«Такое решение будет способствовать расширению доступа к банковским кредитам для бизнеса, в том числе на прифронтовых территориях», — отметили в Нацбанке.
Напомним, Верховная Рада 7 октября приняла в первом чтении проект закона № 14013 о кредитной истории. Цель законопроекта — усиление защиты прав заемщиков, улучшение обмена информацией на кредитном рынке и повышение ее качества, а также поощрение ответственного кредитования. Одно из главных новшеств — «стоп-кредит» — граждане смогут заявить о нежелании заключать новые кредитные договоры.
Со своей стороны, в Нацбанке рассказали о ключевых положениях документа. О них можно прочитать здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУ
