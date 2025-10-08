Законопроект «О кредитной истории»: в НБУ назвали ключевые изменения
Вчера 7 октября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект «О кредитной истории» (14013), разработка и принятие которого предусмотрено Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ.
Напомним, законопроект разработан на замену Закона Украины «Об организации формирования и обращения кредитных историй» и направлен на усовершенствование государственного регулирования и надзора за деятельностью бюро кредитных историй, усиление защиты прав заемщиков, улучшение обмена информацией на кредитном рынке и повышение уровня ее качества.
В НБУ рассказали об основных изменениях.
Ключевые новации законопроекта
- расширение перечня пользователей кредитных историй и определение правовых основ раскрытия бюро кредитных историй информации, составляющей банковскую тайну или тайну финансовой услуги;
- усовершенствование порядка обновления информации об истории в случае уступки права требования по кредиту, в частности, в случае вывода кредитора с рынка;
- определение перечня стран, с которыми разрешен трансграничный обмен данными, и запрет на такой обмен с бюро кредитных историй страны-агрессора;
- определение порядка авторизации бюро кредитных историй, а также требования к владельцам существенного участия в нем и его руководителям;
- урегулирование вопросов надзора НБУ за деятельностью по ведению кредитных историй и право применять корректирующие меры и меры воздействия за нарушение требований законодательства;
- создание публичного электронного реестра бюро кредитных историй. Надеемся на дальнейшую поддержку указанного проекта как закона в целом.
Напомним, доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины по состоянию на 1 сентября 2025 года сократилась до 25,3%. Это на 4,9 п. п. меньше, чем в начале года.
По данным регулятора, главным фактором снижения доли NPL стал рост объема новых кредитов лучшего качества.
В частности, за январь-август валовой объем кредитов в банковской системе вырос на 183,5 млрд грн или на 14,1% до 1,482 трлн грн.
