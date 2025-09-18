0 800 307 555
ру
Microsoft встроила бесплатный ИИ Copilot Chat в Word, Excel и другие приложения

Технологии&Авто
Microsoft встроила бесплатный ИИ Copilot Chat в Word, Excel и другие приложения
Microsoft объявила об интеграции Copilot Chat во все основные программы Microsoft 365, сделав искусственный интеллект доступным миллионам пользователей без отдельной подписки.
Как сообщает блог компании, теперь Copilot Chat доступен в Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote. ИИ работает в виде боковой панели и адаптирует ответы в зависимости от документа, над которым работает пользователь.
Функционал позволяет быстро переписывать и сокращать тексты в Word, создавать слайды и предлагать иллюстрации PowerPoint, анализировать таблицы и объяснять формулы в Excel. В Outlook Copilot может сгенерировать черновик ответа или свести долгие переписки в несколько абзацев. В OneNote чат-бот помогает быстро найти нужные материалы и интегрировать контент из других файлов.
Microsoft подчеркивает, что все корпоративные подписчики Microsoft 365 получат эти возможности бесплатно. Однако подписка Microsoft 365 Copilot, которая стоит $30 в месяц за пользователя, остается актуальной: она открывает доступ к генерации изображений, работе с большими файлами и приоритетному использованию более мощных моделей GPT-5 даже в часы пиковой нагрузки.
Обновление демонстрирует стремление Microsoft сделать искусственный интеллект стандартом в повседневной работе. Компания интегрирует базовые инструменты без повышения стоимости подписки, одновременно стимулируя бизнес-клиентов переходить на премиальные версии с расширенными функциями. Осенью 2025 г. планируется следующий шаг — добавление Copilot в продукты для финансов, продаж и клиентского сервиса, что должно снизить расходы компаний на внедрение ИИ и ускорить их бизнес-процессы.
По материалам:
dev.ua
