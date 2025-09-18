Европейским альтернативам Starlink требуется финансовая поддержка от ЕС
Starlink, широкая спутниковая связь от SpaceX, помогает защищать критически важную инфраструктуру в Украине. Однако, на этой неделе на украинской линии фронта произошел очередной временный сбой связи. Airbus SE, Thales SA и Leonardo SpA работают над созданием европейского космического чемпиона.
Испытательные полеты ракет следующего поколения запланированы на следующий год. Спутниковая компания Eutelsat Communications SACA была рекапитализирована и заключені новые космические контракты с французскими военными. Европейский Союз выделяет 6 миллиардов евро (7,1 миллиарда долларов) для финансирования «суверенной» спутниковой сети Iris2.
Хотя Европа планирует сотни низкоорбитальных спутников, SpaceX остается лидером: более 8000 спутников Starlink генерируют около 15 миллиардов долларов годового дохода, а оценка компании приближается к 400 миллиардам долларов. Кроме того, покупка спектра у EchoStar примерно за 17 миллиардов долларов укрепила преимущество SpaceX в прямой спутниковой связи.
Европейские проекты, как Iris2 и модернизация Eutelsat, требуют значительных инвестиций и координации между странами. По словам аналитика Bloomberg Intelligence Джона Дэвиса, к программе могут присоединиться Великобритания и Канада.
Давление о привлечении больших средств также означает, что могут потребоваться дополнительные слияния в секторе, который уже создал несколько таких компаний, таких как покупка Intelsat компанией SES или поглощение Hispasat компанией Indra.
