Apple готовит MacBook Pro с сенсорным экраном
Известный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что Apple активно работает над запуском сенсорных MacBook. По его прогнозам первым устройством с сенсорным дисплеем станет OLED MacBook Pro, производство которого начнется в конце 2026 года.
Об этом сообщает 9to5Mac.
Ожидается, что новый MacBook Pro получит OLED-дисплей с сенсорным управлением, будет работать на процессоре Apple M6 и будет обновлен дизайн корпуса, что сделает его более близким по функциональности к iPad и позволит взаимодействовать с macOS с помощью касаний.
Сегодня Apple предлагает MacBook Pro на чипах M4. Уже в 2026 году компания представит промежуточное обновление с M5-процессорами, которое станет переходным этапом перед запуском редизайнированного MacBook Pro с OLED-экраном.
