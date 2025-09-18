Apple готовит MacBook Pro с сенсорным экраном 18.09.2025, 02:19 — Технологии&Авто

Apple готовит MacBook Pro с сенсорным экраном

Известный аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что Apple активно работает над запуском сенсорных MacBook. По его прогнозам первым устройством с сенсорным дисплеем станет OLED MacBook Pro, производство которого начнется в конце 2026 года.

Об этом сообщает 9to5Mac

Ожидается, что новый MacBook Pro получит OLED-дисплей с сенсорным управлением, будет работать на процессоре Apple M 6 и будет обновлен дизайн корпуса, что сделает его более близким по функциональности к iPad и позволит взаимодействовать с macOS с помощью касаний.

Сегодня Apple предлагает MacBook Pro на чипах M 4 . Уже в 2026 году компания представит промежуточное обновление с M 5 -процессорами, которое станет переходным этапом перед запуском редизайнированного MacBook Pro с OLED-экраном.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.