CEO Zoom считает, что ИИ сократит рабочую неделю до 3 дней

Генеральный директор Zoom Эрик Юань заявил, что пятидневная рабочая неделя в скором времени может уйти в прошлое из-за развития искусственного интеллекта. По его мнению, именно так ИИ должно улучшать жизнь людей.

«Я считаю, что если искусственный интеллект может улучшить нашу жизнь, то зачем нам работать пять дней в неделю?» — сказал Юань в интервью The New York Times.

Эрик Юань прогнозирует, что большинство компаний в скором времени перейдут на трех- или четырехдневную рабочую неделю, поскольку автоматизация устраняет необходимость постоянного труда человека.

Для многих работников развитие ИИ может означать сокращение рабочего времени или, возможно, полную потерю работы.

«Каждая компания поддержит трех- или четырехдневную рабочую неделю. Я считаю, что в конечном итоге это освободит время для всех», — сказал Юань.

Хотя руководитель Zoom считает, что ИИ несет положительные изменения, он признал, что потеря рабочих мест неизбежна, поскольку агенты искусственного интеллекта меняют человеческих работников.

