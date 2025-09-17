0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

CEO Zoom считает, что ИИ сократит рабочую неделю до 3 дней

Технологии&Авто
11
CEO Zoom считает, что ИИ сократит рабочую неделю до 3 дней
CEO Zoom считает, что ИИ сократит рабочую неделю до 3 дней
Генеральный директор Zoom Эрик Юань заявил, что пятидневная рабочая неделя в скором времени может уйти в прошлое из-за развития искусственного интеллекта. По его мнению, именно так ИИ должно улучшать жизнь людей.
«Я считаю, что если искусственный интеллект может улучшить нашу жизнь, то зачем нам работать пять дней в неделю?» — сказал Юань в интервью The New York Times.
Эрик Юань прогнозирует, что большинство компаний в скором времени перейдут на трех- или четырехдневную рабочую неделю, поскольку автоматизация устраняет необходимость постоянного труда человека.
Читайте также
Для многих работников развитие ИИ может означать сокращение рабочего времени или, возможно, полную потерю работы.
«Каждая компания поддержит трех- или четырехдневную рабочую неделю. Я считаю, что в конечном итоге это освободит время для всех», — сказал Юань.
Хотя руководитель Zoom считает, что ИИ несет положительные изменения, он признал, что потеря рабочих мест неизбежна, поскольку агенты искусственного интеллекта меняют человеческих работников.
По материалам:
dev.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems