Сколько можно сэкономить, установив ГБО на авто

Автомобилисты снова массово переводят машины на газ, ведь разница в стоимости с бензином позволяет экономить более тысячи гривен в месяц и окупить оборудование менее чем за год. Но рост акцизов и возможные колебания цен ставят под сомнение долгосрочную выгодность ГБО.

Об этом сообщил основатель компании, которая перевозит горюче-смазочные материалы, Дмитрий Леушкин в комментарии СМИ. Основная причина возрождения спроса на ГБО — ценовая разница между бензином и автогазом.

Если в июле 2025 года литр бензина А-95 стоил 56,07 грн, то автогаз — 34,45 грн. В сентябре ситуация еще больше разошлась, ведь бензин подорожал до 58,79 грн, тогда как автогаз даже немного подешевел — до 34,43 грн. Такой разрыв в цене автоматически делает эксплуатацию авто на газе более выгодной.

В то же время, эксперты предостерегают, что нынешние скидки не гарантируют долговременной экономии. Автогаз остается товаром с нестабильной динамикой цен и любые колебания на рынке могут быстро изменить ситуацию.

Сколько реально можно сэкономить

При расчетах следует учитывать коэффициент 1,2, поскольку расход газа выше, чем бензина. Если применить этот показатель к нынешней цене автогаза (34,43 грн/л), фактическая эквивалентная цена составит 41,31 грн. Это все равно существенно дешевле бензина — 58,79 грн/л.

Таким образом, каждый литр горючего позволяет сэкономить примерно 24,26 грн. В пересчете на 100 км пробега это около 242,6 грн экономии. Если водитель преодолевает 500 км в месяц, то ежемесячная экономия составляет около 1213 грн. Однако, чтобы получить эти выгоды, сначала придется вложиться в установку оборудования.

ГБО 2 поколения для 4-цилиндровых моторов колеблется от 8 тыс. грн;

оборудование 4 поколения — 12−26 тыс. грн в зависимости от марки;

в зависимости от марки; премиум-решения для мощных многоцилиндровых автомобилей — 30−40 тыс. грн;

обязательные расходы: сертификация — около 3 тыс. грн, перерегистрация в сервисном центре МВД — 900 грн.

То есть даже минимальная стоимость перевода авто на газ составляет не менее 12 тыс. грн. При средней экономии 1,2 тыс. грн в месяц это оборудование окупится примерно за 10 месяцев. Все, что дальше — «чистая» выгода.

Эксперты отмечают, что такая экономия возможна только при стабильных ценах на рынке. А этого на Украине практически не бывает. Прошлой зимой автогаз стоил до 37 грн/л, а нынешняя тенденция к снижению может в любой момент измениться.

Кроме того, рост акцизов ставит под вопрос будущую целесообразность установки ГБО. Если в 2024 году акциз составлял 52 евро за тысячу литров, то в 2025 году он уже вырос до 173 евро, а в 2028 году должен достичь 250 евро. Это почти в пять раз больше, чем на старте реформы.

По подсчетам экспертов, выгодность газа исчезает, если его стоимость достигает 65% цены бензина. В перспективе нескольких лет этот баланс может быть утрачен. Специалисты советуют взвешивать не только финансовую целесообразность, но и технические нюансы:

автомобили с ГБО хуже заводятся зимой и быстрее перегреваются летом;

качество автогаза в сезон может быть сомнительным: на АЗС иногда продают технические смеси, которые негативно влияют на двигатель;

для кредитных и новых автомобилей установка ГБО может быть проблемной или невыгодной.

