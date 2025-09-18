ChatGPT потребует паспорт или ID-карту для определения возраста Сегодня 04:59 — Технологии&Авто

OpenAI представила новую версию ChatGPT, разработанную специально для пользователей младше 18 лет, с функциями родительского контроля. В блоге компании генеральный директор Сэм Альтман объяснил, что если система определит, что пользователь несовершеннолетний, он автоматически будет переключаться на адаптированную версию ChatGPT, которая блокирует откровенный и сексуальный контент.

В исключительных случаях, если есть подозрение, что подросток может нанести себе вред, OpenAI может обращаться к родителям или в правоохранительные органы.

Для более точного определения возраста компания работает над новой технологией, но при отсутствии четких данных или при неопределенности чат-бот автоматически активирует подростковый режим. В некоторых странах может потребоваться предоставить паспорт или ID-карту для верификации возраста.

Эти изменения были анонсированы после иска от семьи подростка, обвинившей ChatGPT в причастности к его самоубийству. OpenAI еще в прошлом месяце заявляла о планах по внедрению родительского контроля, а теперь раскрыла детали этой функции. Она позволяет родителям:

связывать свою учетную запись с профилем ребенка по электронной почте;

устанавливать временные ограничения для использования чат-бота;

выключать определенные функции;

получать уведомления, если система выявит признаки острого эмоционального дистресса у ребенка;

настраивать, как чат-бот реагирует на запросы ребенка.

ChatGPT доступен для пользователей от 13 лет. Альтман назвал эти нововведения трудными решениями, добавив, что после консультаций с экспертами компания считает их оптимальными.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.