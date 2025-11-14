«Нафтогаз» подписал грантовое соглашение с ЕИБ на 127 миллионов евро Сегодня 09:33 — Казна и Политика

«Нафтогаз» подписал грантовое соглашение с ЕИБ на 127 миллионов евро

Группа «Нафтогаз» подписала грантовое инвестиционное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на сумму 127 миллионов евро. Средства будут направлены на закупку природного газа для прохождения текущего отопительного сезона.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Финансирование через европейскую платформу

Как сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий, эта помощь важная и своевременная и поможет обеспечить стабильные поставки газа в холодный период.

Денежные средства предоставляются через Европейскую инвестиционную платформу для Украины (Ukraine Investment Framework, UIF). Это механизм, мобилизующий государственные и частные инвестиции на восстановление и реконструкцию Украины после российской агрессии.

По словам вице-президента ЕИБ Терезы Червинской, грант в 127 миллионов евро дополняет кредит банка на 300 миллионов евро, который был подписан и полностью выплачен в октябре.

Червинская подчеркнула, что Team Europe помогает Украине укрепить энергетическую устойчивость и обеспечить бесперебойную работу критических услуг, несмотря на постоянные российские атаки.

Кроме того, «Нафтогаз» обязался реинвестировать часть средств в развитие возобновляемой энергетики и декарбонизацию, что будет способствовать переходу к более чистой и устойчивой энергосистеме.

UIF является частью программы Ukraine Facility, основного инструмента ЕС для гражданской поддержки Украины. Впервые Норвегия направляет свою помощь непосредственно через этот механизм.

