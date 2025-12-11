Wi-Fi в спальных поездах и европуть: УЗ рассказала о планах на 2026 год
Министерство развития общин и территорий Украины поделилось планами развития железнодорожного транспорта на следующий год.
Как говорится в сообщении Минразвития, в 2026 году планы развития «Укрзализныци» охватывают:
- модернизацию подвижного состава,
- расширение международных маршрутов,
- цифровизацию сервисов,
- повышение безбарьерности,
- внедрение реформ, необходимых для евроинтеграции.
Обновление вагонов
В частности, будет продолжаться реализация программы обновления парка пассажирских вагонов, начатой Президентом Украины в 2020 году. В 2026 году ожидается поставка 60 новых вагонов, законтрактованных в 2025 году, а также подписание нового заказа.
Также продолжится модернизация подвижного состава и установка Wi-Fi в спальных поездах.
Программа малой механизации будет масштабирована и увеличена в три раза. В 2026—2028 годах Укрзализныця получит еще более 9 000 единиц техники, что позволит полностью обеспечить потребности путевого хозяйства всей сети. Инфраструктурные подразделения получат современные инструменты, необходимые для быстрого, безопасного и устойчивого ремонта инфраструктуры.
Госзаказ на пассажирские перевозки
Одной из ключевых задач станет внедрение механизма государственного заказа на пассажирские перевозки во внутреннем сообщении.
Речь идет о разработке модели компенсации разницы между экономически обоснованной себестоимостью перевозок и государственными тарифами. В Минразвитии говорят, что это позволит обеспечить финансовую устойчивость пассажирского сектора.
«Данное решение является переходным шагом к внедрению будущей системы PSO (обязательства по предоставлению публичных услуг) в соответствии с европейскими стандартами», — отмечается в сообщении.
Евроинтеграция
В 2026 году продолжится реализация одного из ключевых евроинтеграционных инфраструктурных проектов — строительства европути на направлении Скнилов — Мостиска-II, который должен соединить Львов с европейской железнодорожной сетью.
Проект финансируется при поддержке ЕС в рамках программы Connecting Europe Facility, от которой Украина уже получила 73,5 млн евро.
«После принятия законопроекта о безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта также начнется работа по внедрению около 30 подзаконных актов. Это станет важным этапом в гармонизации украинского законодательства со стандартами ЕС и создаст основу для повышения безопасности и эффективности железнодорожных перевозок», — отмечают в Минразвития.
Напомним, ранее мы сообщали, что Кабмин отправил на доработку постановление о бесплатных 3000 км Укрзализныцей для украинцев.
Поделиться новостью
Также по теме
Сколько зарабатывают резиденты «Дія.City» — ТОП-15 самых доходных компаний
Правительство сделало военный билет исключительно электронным
Wi-Fi в спальных поездах и европуть: УЗ рассказала о планах на 2026 год
В США официально заработала программа «Золотая карта Трампа» за вклад в $1 млн
Украинские АЭС вынуждены снизить мощность реакторов из-за атаки рф — МАГАТЭ
Кабмин продлил сроки использования «тысячи Зеленского», оформленной через «Укрпочту»