За первую половину 2025-го выручка резидентов «Дія.City», обнародовавших финотчетность, составила 267,6 млрд грн. Более 300 компаний из выборки имеют 100% иностранный капитал, среди которых преобладают юрлица с представителями из США, Кипра и Эстонии.

Аналитики R&D центра YouControl исследовали данные реестра резидентов «Дія.City», проанализировали место регистрации компаний, средний возраст и выручку за последние три года.

Сколько компаний уже в «Дія.City»

В целом по состоянию на начало декабря в Украине резидентами «Дія.City» являются 3 114 компаний. Более половины, а именно 1821 из исследуемых компаний стали резидентами в 2025 году.

Средний «возраст» действующих резидентов превышает три года, в то же время почти половина (46,4% или 1445 компаний) работает в особом правовом режиме меньше года.

Где больше всего резидентов

Лидером по количеству зарегистрированных компаний является Киев — здесь размещено более половины резидентов (1704 компании). Также среди активных регионов:

Львовская область — 435 компаний,

Днепропетровская — 167,

Киевская — 136,

Харьковская — 131.

Большинство юрлиц (2639) имеют основной вид деятельности «Информация и телекоммуникации». Еще 132 работают в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, около 6% предприятий задействованы в производстве других транспортных средств.

Выручка резидентов в 2023—2025 годах

В 2023 году выручку больше нуля задекларировали 908 резидентов — в общей сложности 123,8 млрд грн.

В 2024 году отчитались около половины компаний, а их совокупная выручка составила 209,2 млрд грн.

В 2025 году финансовые отчеты подавали примерно 500 компаний ежеквартально (часть — за все три квартала, часть — частично).

Общий объем выручки за три квартала 2025 года составляет 267,6 млрд грн:

1-й квартал: 497 компаний, 59,04 млрд грн;

2-й квартал: 515 компаний, 105,37 млрд грн;

3-й квартал: 522 компании, 103,16 млрд грн.

Наибольшую выручку в 2024 году продемонстрировали ООО «Глобаллоджик Украина» — 11,7 млрд грн и ООО «Эпам Диджитал» — 7,5 млрд грн. У обеих компаний есть американские участники — Bonus Technology Inc. и EPAM Systems, Inc.

Иностранные инвесторы в «Дія.City»

Среди резидентов 314 компаний (10%) имеют 100% зарубежного капитала. Почти четверть из них (78 предприятий) имеют в структуре собственности представителей из США.

Еще 48 компаний имеют в структуре собственности кипрские юрлица, а 29 полностью принадлежат иностранным или украинским бенефициарам из Эстонии.

Справка Finance.ua:

«Дія.City» — это специальный правовой и налоговый режим, введенный в Украине для стимулирования развития IT-отрасли;

это виртуальное правовое пространство предлагает резидентам особые условия, в частности, возможность уплачивать налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль, льготные ставки налогов для работников, а также инструменты иностранного права.

