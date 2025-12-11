0 800 307 555
ру
Сколько зарабатывают резиденты «Дія.City» — ТОП-15 самых доходных компаний

58
За первую половину 2025-го выручка резидентов «Дія.City», обнародовавших финотчетность, составила 267,6 млрд грн. Более 300 компаний из выборки имеют 100% иностранный капитал, среди которых преобладают юрлица с представителями из США, Кипра и Эстонии.
Аналитики R&D центра YouControl исследовали данные реестра резидентов «Дія.City», проанализировали место регистрации компаний, средний возраст и выручку за последние три года.

Сколько компаний уже в «Дія.City»

В целом по состоянию на начало декабря в Украине резидентами «Дія.City» являются 3 114 компаний. Более половины, а именно 1821 из исследуемых компаний стали резидентами в 2025 году.
Средний «возраст» действующих резидентов превышает три года, в то же время почти половина (46,4% или 1445 компаний) работает в особом правовом режиме меньше года.

Где больше всего резидентов

Лидером по количеству зарегистрированных компаний является Киев — здесь размещено более половины резидентов (1704 компании). Также среди активных регионов:
  • Львовская область — 435 компаний,
  • Днепропетровская — 167,
  • Киевская — 136,
  • Харьковская — 131.
Большинство юрлиц (2639) имеют основной вид деятельности «Информация и телекоммуникации». Еще 132 работают в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, около 6% предприятий задействованы в производстве других транспортных средств.

Выручка резидентов в 2023—2025 годах

В 2023 году выручку больше нуля задекларировали 908 резидентов — в общей сложности 123,8 млрд грн.
В 2024 году отчитались около половины компаний, а их совокупная выручка составила 209,2 млрд грн.
В 2025 году финансовые отчеты подавали примерно 500 компаний ежеквартально (часть — за все три квартала, часть — частично).
Общий объем выручки за три квартала 2025 года составляет 267,6 млрд грн:
  • 1-й квартал: 497 компаний, 59,04 млрд грн;
  • 2-й квартал: 515 компаний, 105,37 млрд грн;
  • 3-й квартал: 522 компании, 103,16 млрд грн.
Наибольшую выручку в 2024 году продемонстрировали ООО «Глобаллоджик Украина» — 11,7 млрд грн и ООО «Эпам Диджитал» — 7,5 млрд грн. У обеих компаний есть американские участники — Bonus Technology Inc. и EPAM Systems, Inc.
Иностранные инвесторы в «Дія.City»

Среди резидентов 314 компаний (10%) имеют 100% зарубежного капитала. Почти четверть из них (78 предприятий) имеют в структуре собственности представителей из США.
Еще 48 компаний имеют в структуре собственности кипрские юрлица, а 29 полностью принадлежат иностранным или украинским бенефициарам из Эстонии.

Справка Finance.ua:

  • «Дія.City» — это специальный правовой и налоговый режим, введенный в Украине для стимулирования развития IT-отрасли;
  • это виртуальное правовое пространство предлагает резидентам особые условия, в частности, возможность уплачивать налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль, льготные ставки налогов для работников, а также инструменты иностранного права.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Рассчитывайте на
